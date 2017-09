'Pijnlijk & gênant' - Nederlandse pers sabelt Oranje neer

'Dreun Oranje', 'Pijnlijk & gênant" en "Weggetikt Oranje". De Nederlandse krantenkoppen liegen er niet om. Na de 4-0 bolwassing tegen Frankrijk in Parijs is de Nederlandse pers niet mals voor Oranje en Dick Advocaat. Toch blijven sommigen dankzij de nederlaag van Bulgarije in Zweden nog hoopvol over een WK-deelname.

De Telegraaf titelt deze ochtend met 'Dreun Oranje', AD Sportwereld noemt de nederlaag 'Pijnlijk & gênant' en de Volkskrant benadrukt de benarde positie waarin het Nederlands elftal zich bevindt: 'Oranje op de rand van uitschakeling'.

Bij de Nederlandse websites dezelfde toon, al willen sommigen de hoop op het WK in Rusland nog niet helemaal opgeven. 'Tiental Oranje vernederd, maar er is nog hoop' aldus Nos.nl. AD.nl spreekt van 'Weggetikt Oranje hoopt nog dankzij de Bulgaren'. Bij Telesport.nl zijn ze dan weer bikkelhard: "Oranje kansloos ten onder tegen Frankrijk".

Ook bij Voetbal Internationaal en nu.nl leeft de hoop nog: 'Oranje leeft nog ondanks kansloze avond in Parijs' aldus vi.nl en 'Nederlands elftal houdt kans op WK ondanks dramatisch verlies' stelt nu.nl.