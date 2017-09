‘Autotechnicus van de toekomst moet zich continu blijven ontwikkelen’

De Provinciale Technische Scholen (PTS) Boom introduceert vanaf 1 september de Se-n-Se opleiding (secundair-na-secundair) ‘Hybride en elektrische voertuigen’. Want het is duidelijk dat de autotechnicus van de toekomst heel andere vaardigheden nodig zal hebben dan de automonteur van vandaag.

De technologische ontwikkelingen in de auto-industrie gaan hard. De auto wordt meer en meer een computer op wielen en de opmars van elektrische voertuigen is niet meer te stuiten. Dat vergt ook van de autotechnicus een hele aanpassing. Naast een aantal nieuwe vaardigheden die hij onder de knie moet hebben, moet hij of zij zich ook continu blijven ontwikkelen.

Dat ervaart ook Kamiel Segers, werkplaatsleider bij Nissan Beerens in Aartselaar en een van de twee autotechnici die zich bij de verdeler hebben gespecialiseerd in de Nissan Leaf, de allereerste volledig elektrische gezinswagen waarmee Nissan zes jaar geleden op de markt kwam. “Als pionier was het toen zeker niet evident. Het betekende een hele aanpassing omdat het een heel andere manier van werken en denken is. Bij een wagen met een conventionele verbrandingsmotor heb je de klassieke onderhoudshandelingen zoals bijvoorbeeld de olie verversen. Een elektrische wagen heeft buiten een jaarlijkse check-up van de batterij weinig onderhoud nodig. Het gaat meer om diagnosticeren zoals het maken van print-outs van de batterij om de status van de batterij en de prestaties op te volgen”, vertelt hij.

Dat betekent dat de automonteur niet meer wegkomt met alleen mechanische kennis, maar tevens moet weten hoe computers werken. Hij of zij moet in staat zijn om de grote hoeveelheid gegevens die via het computersysteem beschikbaar is te interpreteren en om te diagnosticeren en kalibreren met behulp van software.

Veiligheid

“Belangrijkste van al is de veiligheid. Omdat je werkt met hoogspanning, onder 400 Volt, is die prioritair. Zeker dat vraagt een heel andere manier van werken en denken dan een autotechnicus vandaag gewoon is. Er is geregeld ook bijscholing nodig. De autotechnicus van de toekomst zal zich continu moeten blijven ontwikkelen. Uiteraard worden er vanuit de dealers zelf trainingen georganiseerd, maar die zijn vooral merkspecifiek gericht. Voor het aantrekken van nieuwe krachten is het dus zeker nuttig dat er al in het onderwijs een opleiding wordt georganiseerd zodat kandidaten toch al een algemene opleiding op het vlak van elektrische en hybride voertuigen hebben genoten”, meent Segers.

“Want elektrische voertuigen zijn een evolutie zijn die niet meer te stoppen is, waardoor de vraag alleen maar groter zal worden. Terwijl we bij de sollicitanten van nu vaststellen dat niemand die bagage al heeft.”

Stage

“Met dit zevende arbeidsmarktgericht jaar spelen we daar op in. De leerlingen krijgen de nodige theorie, maar zullen de helft van de tijd ook stage lopen in verschillende gerenommeerde autobedrijven”, zegt gedeputeerde voor Onderwijs Inga Verhaert. “Uiteraard is het voor een opleiding als deze ook erg belangrijk om over het nodige hoogtechnologische en aangepaste didactische materieel te kunnen beschikken. Met nog een splinternieuwe elektrische Nissan Leaf erbij kunnen de leerlingen in PTS Boom de theorie aan de praktijk toetsen met twee elektrische wagens en een hybride voertuig. Ook de leerkrachten zijn hier allemaal speciaal voor gevormd.”

