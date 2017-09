Toch nog een toptransfer? Barcelona bereidt last-minute bod op Arsenal-ster voor

FC Barcelona zou een last-minute bod op Mesut Özil, de Duitse spelmaker van Arsenal, voorbereiden. Barcelona hoopt zo nog een grote vis binnen te halen na twee eerdere mislukte pogingen. Dat zeggen verschillende Spaanse media.

De transfergekte is nog niet helemaal over, aangezien de markten in Spanje pas vanavond sluiten. Zo zou Barcelona 58 miljoen euro veil hebben voor de Duitse international Mesut Özil van Arsenal. Verscheidene bronnen spreken van een wanhopige poging van Barça om met een ultiem bod toch nog een grote vis binnen te halen, na de mislukte pogingen om Philippe Coutinho (Liverpool) en Angel Di Maria (PSG) binnen te halen als vervanger voor Neymar.

Arsenal lijkt echter niet geneigd in te gaan op het bod: aangezien de transfermarkt in Engeland al gesloten is, kan het geen vervanger voor Özil meer aantrekken.