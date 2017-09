“Pijnlijk & gênant”, “Niets te zoeken op WK”, “Wanhoop en mislukking”: Nederlandse pers sabelt Oranje genadeloos neer

“Dreun Oranje”, ‘Pijnlijk & gênant” en “Weggetikt Oranje”: de Nederlandse krantenkoppen liegen er niet om. Na de 4-0 bolwassing tegen Frankrijk is de Nederlandse pers niet mals voor Oranje en bondscoach Dick Advocaat. Toch blijven sommigen dankzij de nederlaag van Bulgarije in Zweden nog hoopvol over een WK-deelname.

De Telegraaf titelt “Dreun Oranje”, AD Sportwereld noemt de nederlaag “Pijnlijk & gênant” en de Volkskrant benadrukt de benarde positie waarin het Nederlands elftal zich bevindt: “Oranje op de rand van uitschakeling”.

Bij de Nederlandse websites dezelfde toon, al willen sommigen de hoop op het WK in Rusland nog niet helemaal opgeven. “Tiental Oranje vernederd, maar er is nog hoop” aldus de openbare omroep NOS. Het Algemeen Dagblad weet dat “Weggetikt Oranje hoopt nog dankzij de Bulgaren”. Ook bij Voetbal Internationaal en nu.nl leeft de hoop nog: “Oranje leeft nog ondanks kansloze avond in Parijs” aldus VI, en “Nederlands elftal houdt kans op WK ondanks dramatisch verlies” stelt nu.nl. Bij de Telegraaf zijn ze dan weer bikkelhard: “Oranje kansloos ten onder tegen Frankrijk”

L’Equipe: “Machteloosheid”

De Franse sportkrant L’Équipe was zeer scherp in zijn oordeel van de Nederlandse internationals: Wesley Hoedt en Kevin Strootman maakten de minste indruk en kregen 2 (!) op 10. Gemiddeld komt Oranje uit op 3,2. Quincy Promes is volgens de krant de enige speler die een voldoende verdiende, de aanvaller van Spartak Moskou kreeg een 5.

Foto: L’Equipe

Sterspeler Arjen Robben kreeg een 4, de krant noemt zijn “matige” prestatie “symbolisch voor de machteloosheid van het Nederlands elftal”. OoK Timothy Fosu-Mensah, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum, Wesley Sneijder, Vincent Janssen én bondscoach Dick Advocaat werden beoordeeld met een 3, Jasper Cillessen en Daley Blind kregen een 4.

“Dit elftal heeft weinig op het WK te zoeken”

“Hooguit mathematisch is er nog wat hoop”, oordeelt het Algemeen Dagblad. “Voetballend is er goedbeschouwd geen vleugje perspectief meer over. Dat Lemar, met een schitterende uithaal, het duel maar besliste in de 72ste minuut mag een wonder heten. Alles bij Oranje ademt wanhoop en mislukking. In alle aspecten van het spel zelf, maar ook in de details. Het klasseverschil met Frankrijk was zo ongelooflijk groot, dat het lijkt alsof je naar een oefenpotje in de voorbereiding zat te kijken, met de amateurs in het oranje en de profs in het blauw.”

“Frankrijk was op elke positie beter, maar het pijnlijkst oogde het middenveld. Bij Wijnaldum en Strootman ging werkelijk alles mis en Sneijder hobbelde verre van fit hulpeloos rond alsof hij in slow motion speelde. Kanté gaf de indruk dat hij het wel in zijn eentje kon. Dit elftal heeft weinig op het WK te zoeken. Winnen van de Bulgaren wordt zondag in de ArenA nog moeilijk genoeg, voor een elftal dat in alle opzichten wankelt op zijn benen.”

Die ochtend in Nederland. pic.twitter.com/Bn6ADWe27m — peter vandermeersch (@pvdmeersch) 1 september 2017

De Telegraaf: “Oranje moet vrezen voor de toekomst”

Ook bij De Telegraaf wanhoop en woede: “Dit was een ontluisterende avond. We hebben werkelijk niets kunnen doen tegen de Fransen. Dit leek helemaal nergens op en we werden totaal overklast door Frankrijk. We konden geen enkele fatsoenlijke aanval opzetten en het doet vrezen voor de toekomst. We weten allemaal dat Sneijder, Robben en Van Persie aan hun laatste interlands bezig zijn, maar wat daarachter komt, kan de leegte niet opvullen. Ik ben bang dat het Nederlandse elftal op een niveau zal blijven acteren zoals vandaag.”

“De tactiek was verschrikkelijk defensief. Het was de bedoeling om vanuit een dichte en hechte organisatie naar voren te voetballen. Dicht en hecht was het niet en naar voren voetballen lukte ook niet. Je kan dus wel stellen dat voor een verkeerde tactiek is gekozen.”

Foto: AFP

NRC Handelsblad: “Nederlandse voetbal wankelt als een stuurloos schip”

Ook het NRC Handelsblad stelde vast dat Oranje niets te zeggen had tegen Frankrijk. “Dat Nederland met 4-0 verloor was even logisch als pijnlijk. Het Nederlandse voetbal wankelt als een stuurloos schip. Aan de zijlijn moet bondscoach Advocaat machteloos hebben beseft dat de zondvloed onafwendbaar was.”

Volkskrant: “Niets te zoeken op het WK”

De Volkskrant is zelfs nog wat stelliger: “Dit Oranje, vierde in de stand nu, heeft niets te zoeken op het WK. Frankrijk was een klasse of vijf beter.”De krant trekt daarom ook aan de bel. “Nederland zien voetballen is een schreeuw om meer tweebenigheid bij voetballers, om een opleiding tot betere technische vaardigheden, voor meer inhoud ook, loopvermogen. Oranje heeft altijd topteams gehad en zal weer topteams krijgen, maar het is de vraag waar de opvolgers van Robben, Sneijder en Van Persie blijven.”