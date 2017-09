Verliefde Josje deelt innig moment met nieuwe vriend

De voormalige K3-zangeres Josje Huisman heeft sinds kort een nieuw lief: de Amsterdamse Cle Gyimah. De man verjaarde donderdag en en dat vierde de blondine onder meer met een foto van hun tweetjes op Instagram.

Op het bewuste kiekje, gemaakt voor het The Conservatorium Hotel in Amsterdam, oogt het koppel dolverliefd. Cle draagt een hip geruit pak en geeft zijn Josje een lief kusje op haar wang. “Het is zijn verjaardag”, schrijft de zangeres erbij. Josje draagt een kort zwart jurkje met rode pumps eronder en straalt van geluk. Weetje: Cle deelde dezelfde foto en schreef erbij dat hij in verjaardasgsstemming was.