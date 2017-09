Fotoreeks met ‘1001 billen’ wil echte naakte lichamen tonen

Twee fotografen willen voor een nieuw project 1001 billen fotograferen. De foto's zijn niet gefotoshopt, niet gefilterd, maar tonen vrouwen zoals ze echt zijn. Door ze ook op Instagram te plaatsen, willen de fotografen de beelden voor iedereen toegankelijk maken.

Voor hun project '1001 Fesses' gaan de twee Canadese fotografen Emilie Mercier and Frédérique Marseille op zoek naar 1001 vrouwen die hun billen willen laten fotograferen. De achterkant van het lichaam dus, een kant die we het minst zien, waar we ons het meest voor schamen en die te vaak onderbelicht blijft.

"Sinds november 2014 gaan we op zoek naar vrouwen die hun achterkant willen laten fotograferen, een kant die we vaak niet mooi vinden", schrijven de fotografen op hun website. "Door alle types van vrouwen en hun billen te fotograferen willen we een verhaal brengen, poëzie zelfs."

Voor het project worden geen vrouwen gecast, maar delen de fotografen telkens de locatie en de timing van hun shoots op Facebook. Alle vrouwen die willen meedoen, mogen op de foto.

"We nemen de foto's altijd in daglicht en we laten nooit gezichten zien", schrijven de fotografen nog. "Door de vrouwen anoniem te fotograferen, willen we net focussen op de schoonheid, pracht en vrouwelijkheid van elk lichaam afzonderlijk."

De fotograferen delen de foto's ook op Instagram, maar daar worden de beelden steeds vaker gecensureerd omwille van het 'blote' karakter.