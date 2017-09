Toby Alderweireld wil profiteren van Griekse misstap: “Zo snel mogelijk ticket voor Rusland pakken”

Na de monsterscore tegen Gibraltar (9-0) mogen de Rode Duivels bijna hun koffers pakken voor het WK van volgend jaar in Rusland. Als België zondag wint in Griekenland, is het zeker van kwalificatie. “We hebben als groep erg veel honger om in Griekenland ons WK-ticket veilg te stellen”, vertelde Toby Alderweireld vrijdag.

Alderweireld blikte eerst nog terug op donderdagavond, toen de Duivels het nietige Gibraltar in Luik inblikten met 9-0. “Het was een fantastische avond voor onze fans”, verklaarde Alderweireld. “We zijn er als groep voor blijven gaan, ook toen we met tien kwamen te staan. Her en der hoor ik dat er getwijfeld wordt aan het belang van matchen tegen voetbaldwergen, maar daar ben ik het niet mee eens. Zulke wedstrijden zijn ook belangrijk om automatismen aan te kweken.”

Door het onverwachte puntenverlies van eerste achtervolgers Griekenland (0-0 tegen Estland) en Bosnië-Herzegovina (3-2 verlies in Cyprus) kan België de WK-kwalificatie ruiken. “Met die resultaten hadden we geen rekening gehouden”, gaf de Tottenham-verdediger toe. “Maar des te beter voor ons. Let wel: we staan er goed voor maar zijn er nog niet. Het belooft zondag in Griekenland, dat zijn laatste kans uitspeelt, een lastig duel te worden. We trekken naar daar met als doel een goed resultaat neer te zetten en ons zo snel mogelijk te plaatsen voor het WK.”

Tijdens de heenmatch in Brussel (1-1) beten de Belgen hun tanden stuk op het stugge Griekenland. Hoe wil Alderweireld de dubbele Griekse gordel ditmaal ontmantelen? “Met aanvallend voetbal”, voorspelde de verdediger. “We hebben kwaliteit genoeg om veel kansen te creëren en gevaarlijk te zijn. Dat we Axel Witsel (die tegen Gibraltar rood pakte en in Griekenland geschorst is, nvdr.) moeten missen vormt voor mij geen probleem. Er staan spelers genoeg klaar om hem te vervangen.”