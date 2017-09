Geen Hazard of Witsel tegen Griekenland, maar... “Fellaini staat klaar”

Marouane Fellaini maakt een goeie kans om zondag bij de Rode Duivels in de basis te starten tegen Griekenland. De middenvelder van Manchester United kampte met een blessure maar maakte vanochtend een goede indruk op training. “Ik was erg te spreken over Marouane vanmorgen”, zei bondscoach Roberto Martinez. “Hij is scherp, fit en gretig. Dat is een opsteker met oog op Griekenland.”

Fellaini kan in de ploeg komen voor Axel Witsel. De middenvelder van Tianjin Quanjian pakte gisteren rood en is geschorst voor de interland in Griekenland. Hij was graag bij de groep gebleven maar Martinez stuurt hem toch naar huis.

Ook Eden Hazard verdwijnt vermoedelijk uit de ploeg. Hij reageerde wel goed op de wedstrijd van gisteren maar twee wedstrijden op vier dagen is nog te vroeg voor de Chelsea-speler die net terug is na drie maanden revalidatie. Kevin De Bruyne schuift vermoedelijk op naar zijn positie waardoor ook Mousa Dembélé in het team kan komen.

"Niet op gelijkspel speculeren in Griekenland"

Na de monsterscore tegen Gibraltar (9-0) mogen de Rode Duivels trouwens bijna hun koffers pakken voor het WK van volgend jaar in Rusland. Als België zondag wint in Griekenland, is het zeker van kwalificatie, en ook bij een draw kan het toernooi ons land eigenlijk niet meer ontglippen. Toch wil Martinez in Piraeus niet mikken op een punt. “We spelen altijd om te winnen”, vertelde de Spanjaard vrijdag.

"De match in Griekenland vormt een prima waardemeter voor ons", meende Martinez. "De Grieken voetballen met een groot strijdershart en ik voorspel dat ze nu minder defensief voor de dag zullen komen dan in Brussel (1-1). Wij zullen met de juistie ingesteldheid aan de match moeten beginnen in een allicht vijandige sfeer. Wat me niet gaan doen is ons focussen op een gelijkspel, want dat is risicovol. Wij gaan voor winst."

Martinez toonde zich voorts erg tevreden dat afgelopen nacht de transfermarkt sloot. "Die transferperikelen eisen ontegensprekelijk hun tol", legde de Spanjaard uit. "Ik merkte duidelijk dat spelers als Divock Origi, Nacer Chadli en Kevin Mirallas (die Martinez tegen Gibraltar uit de wedstrijdselectie liet omdat ze al dan niet een transfer moesten regelen, nvdr.) vandaag weer met de nodige focus trainden. Dat Chadli en Mirallas uiteindelijk toch bij hun ploeg bleven? Dat vormt geen onoverkombaar probleem volgens mij. Het voornaamste is dat hun onzekerheid weg is en dat ze weten opnieuw weten waar ze aan toe zijn."