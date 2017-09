Mousa Dembélé: “Bondscoach kan in Griekenland op me rekenen”

De Rode Duivels gaan zondag in Griekenland op zoek naar hun ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland. De Belgen kunnen wel niet rekenen op vaste waarde Axel Witsel, die donderdag in de demonstratie (9-0) tegen Gibraltar rood pakte en geschorst is. Mousa Dembélé, donderdag in de tweede helft invaller, neemt in Griekenland mogelijk de plaats in van Witsel. “Als de bondscoach me in de ploeg dropt, zal ik er staan”, vertelde de speler van Tottenham vrijdag.

“Of ik Witsel op het middenveld zal vervangen houdt me niet bezig”, verklaarde Dembélé. “Maar ik voel me, zoals bij elke wedstrijd, klaar voor de strijd. Net als de rest van het team heb ik ongelooflijk veel zin om de klus zondag te klaren. Als we voetballen zoals donderdag, ook al was dat tegen een erg bescheiden tegenstander, moet het lukken. Iedereen is scherp en toont de juiste mentaliteit.”

De Grieken staan met de rug tegen de muur en moeten de Duivels verslaan, willen ze nog kans maken op het WK. Vreest Dembélé een erg gemotiveerde thuisploeg in een kolkend stadion? “Absoluut niet”, beweerde de middenvelder. “Veel van onze spelers hebben al erg veel ervaring en maakten in hun carrière al vaak helse omstandigheden mee. Een mogelijke Griekse heksenketel boezemt ons geen angst in.”

Met een zege zondag in Griekenland zijn de Duivels altijd groepswinnaar, en zelfs met een gelijkspel mogen ze zich opmaken voor Rusland. Griekenland en Bosnië kunnen dan enkel nog op gelijke hoogte komen, maar dan is het doelpuntensaldo doorslaggevend en daarin zijn de Belgen ongenaakbaar met +31 tegenover +7 en +7.