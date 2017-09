Blinde ziet proces wegens kinderporno op zijn computer niet zitten

Brussel - Een 44-jarige Brit uit Blackpool moet voor de rechter verschijnen wegens het bezit van “obscene kinderfoto”, zo meldde de plaatselijke krant Blackpool Gazette. De man heeft nochtans sterk bewijsmateriaal dat hij de viezigheid niet heeft bekeken: hij is zo goed als blind.

Andrew Shaw moet zich verantwoorden voor drie klachten wegens het bezit van 71 “vieze foto’s” van kinderen op zijn computer; twaalf ervan zijn “extreem vies”. Zijn advocaat maakte de rechters duidelijk dat hij uit een oog volledig blind is en met het andere amper iets kan ontwaren. Nadat het gerecht op de hoogte was gebracht van het beperkte visuele vermogen van beschuldigde, zijn de hoorzittingen opgeschort en wordt nagegaan of de zaak nog herzien kan worden. Maar de aanklager zegt dat de zaak-Shaw al grondig herzien is en dat de beschuldigde al meer dan een jaar onder verdenking was vooraleer hij een rechtszaak aan de broek kreeg.