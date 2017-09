Waanzinnige bedragen: Premier League-clubs verpulveren eigen uitgaverecord

De Premier League-clubs hebben deze zomer in totaal 1,54 miljard euro uitgegeven aan transfers. Dat bevestigde de Premier League zelf op haar website. De clubs verpulveren daarmee het record van vorig jaar, toen 1,22 miljard euro aan transfers werd uitgegeven. Een waanzinnig bedrag, vooral als je vergelijkt met de andere Europese topcompetities. En helemaal bovenaan die gigantische uitgavenlijst, daar prijkt met Romelu Lukaku een Belg.

Als we de uitgaven van de Engelse Premier League naast die van de andere Europese topcompetities leggen, merken we dat de Duitse Bundesliga maar liefst de helft minder uitgaf dan de Engelse Premier League: 800 miljoen euro tegenover 1.5 miljoen euro. Opvallend is verder wel de uitgaven in Spanje, waar alle clubs samen 1,2 miljoen euro uitgaven aan ‘slechts’ 310 inkomende transfers. Dat zijn er 155 minder dan de Premier League. Ondanks de monstertransfer van Neymar naar PSG, staat de Ligue 1 maar op de vierde plaats in deze rangschikking, met ongeveer 1 miljoen euro uitgaven.

Het nieuwe record zorgt ervoor dat de uitgaven van de Engelse clubs de voorbije vijf jaar verdrievoudigd werden. In de zomer van 2012 werd nog 532 miljoen euro in totaal uitgegeven.

De duurste transfer van de zomermercato was die van Rode Duivel Romelu Lukaku van Everton naar Manchester United voor 84,7 miljoen euro. Hij wordt gevolgd door de Spaanse spits Alvaro Morata (voor 65 miljoen euro van Real Madrid naar Chelsea) en de Franse linksachter Benjamin Mendy (voor 57,5 miljoen euro van Monaco naar Manchester City). Verder in de top zes komen we met Kyle Walker en Bernardo Silva nog twee aanwinsten van de Citizens tegen.

Manchester City spande deze zomer de kroon, met meer dan 200 miljoen euro aan inkomende transfers. Daarmee troeft City net PSG af, al gaf PSG zijn 200+ miljoen euro natuurlijk vooral uit aan één speler: Neymar. In de rangschikking aller tijden staan de Galacticos van Real Madrid van 2009 (Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Xabi Alonso) ‘slechts’ op een derde plaats...