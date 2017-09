Lommel -

Morgen wordt er niet gevoetbald in eerste klasse. Maar in de lagere reeksen wordt er wel gevoetbald. De amateurclubs starten morgen met de competitie. In de eerste amateurliga start Lommel SK met ambitie. Het team van Wouter Vrancken steekt niet onder stoelen of banken dat het volgend jaar opnieuw in eerste klasse B wil spelen.