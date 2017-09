Waarom Rode Duivels aan één punt in Griekenland al genoeg hebben voor WK-ticket (met nog twee wedstrijden te gaan)

Nadat ze Gibraltar voor de tweede keer in deze WK-kwalificatiecampagne getrakteerd hebben op een doelpuntenkermis, kunnen de Rode Duivels zaterdag met vertrouwen afzakken naar de Griekse hoofdstad Athene voor het cruciale WK-kwalificatieduel tegen Griekenland, zondagavond in Piraeus op de achtste speeldag in groep H.

Met de 9-0 zege tegen de amateurselectie uit Gibraltar hebben de Rode Duivels het nodige vertrouwen opgedaan voor de verplaatsing naar de Griekse heksenketel, waar hen een tegenstander van een ander kaliber wacht. In de heenwedstrijd in Brussel was er eind maart een klasseflits van Romelu Lukaku nodig in de slotfase om een 1-1 gelijkspel uit de brand te slepen, meteen ook het eerste en enige puntenverlies voor de Belgen in deze kwalificatiecampagne, waarin ze met 19 op 21 op een zucht staan van kwalificatie voor Rusland. Met de uitwedstrijden in Griekenland en Bosnië-Herzegovina nog op het programma staan de twee moeilijkste duels er echter nog aan te komen.

Het beste nieuws kwam donderdagavond uit Athene en Nicosia. Griekenland geraakte immers niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Estland en Bosnië-Herzegovina keerde met een 3-2 nederlaag na een doldwaze tweede helft en nul punten terug uit Cyprus. Met nog slechts drie speeldagen voor de boeg hebben de troepen van Roberto Martinez respectievelijk zes en acht punten voorsprong op Griekenland en Bosnië. Met een zege in het ongetwijfeld kolkende Georgios Karaiskakisstadion is de WK-kwalificatie een feit en ook met een punt is het ook zo goed als binnen, al is er dan nog geen mathematische zekerheid. Griekenland en Bosnië kunnen dan in principe nog langszij komen en bij een gelijke stand is het doelpuntensaldo doorslaggevend. Met +31 tegenover twee keer +7 voor de tegenstanders in kwestie is België echter nu reeds ongenaakbaar. De bondscoach zegt in Griekenland echter niet te willen speculeren op een gelijkspel.

Een zege in Griekenland is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want de Rode Duivels konden in vier wedstrijden op Griekse bodem nog nooit winnen. Twee keer werd er een gelijkspel afgedwongen en evenveel keer werd er dus verloren. In de laatste verplaatsing naar Griekenland werd er in februari 2012 een 1-1 gelijkspel afgedwongen in een oefeninterland, Nacer Chadli scoorde toen het Belgische doelpunt. Aan steun van Belgische fans zal het deze keer niet liggen, iets meer dan duizend supporters reizen mee af naar de Griekse hoofdstad.

Met de Pool Szymon Marciniak werd er door de UEFA een ref met de nodige ervaring naar Griekenland gestuurd, waar de potjes wel eens durven over te koken, zoals in het 1-1 gelijkspel tegen Bosnië op de vierde speeldag. Miralem Pjanic bracht de bezoekers uit de Balkan toen met een prinsheerlijke vrije trap 0-1 voor, pas diep in de toegevoegde tijd lukte Giorgos Tzavellas de gelijkmaker. Na een partij op het scherp van de snee beëindigden beide teams de wedstrijd toen met tien, nadat Edin Dzeko doodleuk de broek van Sokratis naar beneden had getrokken en Kyriakos Papadopoulos in het tumult een klap had uitgedeeld. Met de twee gele kaarten voor Dzeko inbegrepen moest de ref toen twaalf keer geel trekken en twee keer rood.