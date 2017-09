Geblesseerde Chiellini moet afhaken voor (beslissende?) topper tegen Spanje

Juventus-verdediger Giorgio Chiellini heeft vrijdag op training met de Italiaanse nationale ploeg een kuitblessure opgelopen. Chiellini mist zo de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden van de Squadra Azzurri, in Spanje (zaterdag) en thuis tegen IJsland (dinsdag).

De verdediger verliet de selectie intussen al. Hij zal behandeld worden bij zijn club.

De wedstrijd tussen Spanje en Italië zaterdag kan beslissend zijn in de strijd voor een rechtstreeks ticket voor het WK in Rusland volgend jaar. Beide landen tellen in groep G 16 punten. Voorlopig heeft Spanje de leiding op basis van een beter doelsaldo.