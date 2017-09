Deze 11 toptransfers kwamen er donderdagavond toch niet door na een zomer lang geflirt

Deadline Day is voorbij. De geldkoffers van de diverse ploegen in binnen-en buitenland (buiten o.a. Spanje) mogen voor even weer opgeborgen worden. Naast de successen botsten een heel aantal transfers echter op een muur. Een overzicht van de 11 toptransfers die (op het nippertje) afsprongen.

Alexis Sanchez (Arsenal > Manchester United)

Pep Guardiola wilde Sanchez al langer inlijven bij The Citizens. Maar twee problemen doken op bij de transfer: ten eerste vatte Man City erg laat de gesprekken aan. Donderdagavond bereikten de twee clubs dan een akkoord voor een transfer van €70 miljoen, maar Arsenal trok zich op het allerlaatste moment terug. Ten tweede wilde Arsenal Sanchez namelijk niet verkopen zonder vervanging, en net in het dossier van die transfer van Thomas Lemar (van AS Monaco) trok Arsenal haar staart in.

Alexis Sanchez. Foto: AFP

Diego Costa (Chelsea > Everton/Atlético)

“Hey Diego. Ik hoop dat alles goed gaat. Bedankt voor het seizoen samen, maar volgend jaar kom je niet meer in mijn plannen voor.” Deze sms van coach Antonio Conte was het begin van een lange transfersoap rond Diego Costa. Everton-coach Ronald Koeman liet weten dat Costa meer dan welkom was bij de Toffees, maar die droomtransfer ging niet door. Costa wilde graag terugkeren naar Atlético Madrid, maar Chelsea vroeg te veel geld. De Spaanse transferdeadline sluit wel pas vrijdagavond, maar door de transferban van Atlético is een onmiddellijke overstap van Costa uitgesloten.

Diego Costa. Foto: EPA

Thomas Vermaelen (Barcelona > Everton)

Barcelona liet onze landgenoot, die nochtans al een hele poos de bank verwarmt in Catalonië, niet vertrekken naar Everton. De Toffees zochten op Transfer Deadline Day een spits en een linksvoetie centrale verdediger. Ronald Koeman had zijn oog laten vallen op Vermaelen, die eerder in de transferperiode interesse had opgewekt van Torino, Besiktas en West Brom. De transfer kwam er dus niet, waardoor Koeman en de Everton-fans gefrustreerd achterblijven. De Toffees deden dan wel acht grote transfers, de topspits en verdediger die Koeman er graag had bij gehad, bleef uit.

Thomas Vermaelen blijft nog even in het shirt van Barcelona rondlopen. Foto: Photo News

Leander Dendoncker (Anderlecht > Monaco, Atletico)

Dendoncker kon en wilde naar AS Monaco. Maar er was een voorwaarde voor de Monegasken: de Belg kon enkel komen als vervanger voor Fabinho. Toen bekend raakte dat zijn transfer naar PSG niet zou doorgaan, kon Dendoncker de transfer op zijn buik schrijven. De middenvelder kon ook naar Atlético Madrid, maar die mogen tot januari geen (rechtstreekse) transfers doen.

Leander Dendoncker blijft bij paars-wit. Foto: Photo News

Stefano Denswil (Club Brugge > Brighton)

De Nederlandse verdediger van Club was nadrukkelijk in beeld bij het Engelse Brighton. Omwille van de langer dan verwachte onbeschikbaarheid van Benoît Poulain werden de onderhandelingen tussen Club en Brighton stopgezet. Dat leidde tot een grappige aankondiging van Denswil op Twitter en Instagram... met een fragment uit de topfilm The Wolf Of Wall Street liet Denswil weten dat hij blijft.

I got an announcement to make.... #SD24 Een bericht gedeeld door Stefano Denswil (@stefanodenswil) op 31 Aug 2017 om 7:52 PDT

Stefano Denswil. Foto: Photo News

Ross Barkley (Everton > Chelsea)

Ronald Koeman was niet mals voor de 23-jarige Ross Barkley toen die een vette contractverlenging weigerde. De coach haalde de sterkhouder meteen uit zijn elftal. Een transfer naar Chelsea lonkte om de hoek, maar na de medische testen besliste Barkley dat hij toch niet naar Chelsea wilde verhuizen. “Hij wacht af met een beslissing tot januari”, aldus Farhad Moshiri, de eigenaar van de Toffees. Een verhaal dat de entourage van Barkley trouwens wel ten stelligste ontkent. De Engelsman is dit seizoen dus nog steeds eigendom van The Toffees.

Ross Barkley. Foto: Photo News

Philippe Coutinho (Liverpool > Barcelona)

FC Barcelona zag in de Braziliaan Philippe Coutinho de ideale opvolger van Neymar en een vangnet van Andrés Iniesta. Liverpool wilde Coutinho echter niet kwijt en veegde zelfs een ultiem monsterbod van €150 miljoen onder tafel. De 25-jarige middenvelder speelde dit seizoen nog geen seconde voor Liverpool, de officiële reden luidt dat hij geblesseerd is. Al speelde Coutinho donderdagnacht wel perfect mee met de nationale ploeg van Brazilië... De spelmaker wil maar al te graag naar Spanje, maar zijn gebeden werden voorlopig nog niet verhoord. Barcelona heeft nog tot vandaag de tijd om de transfer alsnog af te ronden.

Philippe Countinho gaat voorlopig niet naar Barcelona. Foto: REUTERS

André Gomes (Barcelona - Tottenham)

Barcelona veranderde een aantal keer van mening over de Portugees André Gomes. Die kon naar Juventus en West Ham voor een uitleenbeurt, maar Barcelona verkoos eerst een definitieve transfer. Tottenham toonden geregeld interesse en deden een laat bod, maar Barcelona veranderde nog een keer van mening en verkoos een tijdelijke verhuis met een ‘vast aantal wedstrijden’. Geen Gomes bij de Spurs dus.

Barcelona flipflopte over André Gomes, die uiteindelijk toch aan boord blijft. Foto: AFP

Ryad Mahrez (Leicester > Chelsea/Arsenal/Rome/Barcelona)

Engels Speler van het Jaar 2015/2016 Ryad Mahrez stond een tijdje dicht bij een overstap naar AS Roma. Er zat echter een stevige kloof tussen de vraagprijs van Leicester (dicht tegen €50 miljoen) en de 35 miljoen die Roma wilde betalen. De interesse van Roma zakte daarna weg. Ook Chelsea, Arsenal en Barcelona waren in de Algerijn geïnteresseerd, Barcelona heeft nog tot middernacht de tijd.

Ryad Mahrez. Foto: Photo News

Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund > AC Milan/PSG)

De 28-jarige Gabonees Aubameyang werd in verband gebracht met ontelbare ploegen. De interesse van AC Milan was erg concreet, en ook de speler zelf wilde naar Milaan. Maar “Borussia Dortmund wilde hem niet verkopen”, vertelde sportief directeur Massimiliano Mirabelli. Ook de geruchten rond andere ploegen werden stiller en stiller en zo blijft de topspits nog eventjes doelpunten scoren voor ‘Die Gelbe Wand’.

Pierre-Emerick Aubameyang mag in de toekomst nog vieren bij Dortmund. Foto: AFP

Pepe Reina (Napoli > PSG)

Afgelopen zondag stond een niet al te gelukkige Pepe Reina op de mat in Napoli. De Spaanse doelman nam in tranen afscheid van het publiek omdat hij dacht naar Paris Saint-Germain te moeten verkassen. De 35-jarige doelman staat echter nog steeds onder de lat bij Napoli omdat de transfer met PSG afsprong.