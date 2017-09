Deze knullige owngoal van Arturo Vidal verkleint WK-kansen Chili

Chili heeft het niet makkelijk om zich te kwalificeren voor het komende WK. In de kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay kopte Arturo Vidal (Bayern München) een vrije trap van de tegenstander knullig voorbij zijn eigen doelman. Carceres en Ortiz dikten de score nog aan tot 0-3 in het voordeel van Paraguay. Na 15 wedstrijden staat Chili in de Zuid-Amerikaanse WK-voorronde gedeeld vierde met 23 punten. Paraguay heeft als gedeeld zesde 2 punten minder.