Extra problemen voor Oranje net voor levensbelangrijke wedstrijd: Robin van Persie haakt af

Robin van Persie mist zondag de levensbelangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Bulgarije. De aanvaller van Fenerbahçe heeft een knieblessure opgelopen tijdens het duel van donderdag met Frankrijk (4-0). Hij moet voorlopig rust houden.

Van Persie kwam na een uur als invaller in het veld in Stade de France. Het was het eerste optreden van de 34-jarige Rotterdammer in de Nederlandse nationale ploeg sinds 13 oktober 2015, toen hij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië mocht invallen. De selectie van Oranje bestaat nu nog uit 23 internationals. Kevin Strootman ontbreekt omdat hij tegen Frankrijk een rode kaart kreeg en een schorsing moet uitzitten.

Foto: REUTERS

Het Nederlands elftal heeft ondanks de ruime nederlaag tegen Frankrijk (4-0) nog een waterkansje op een ticket voor de WK in Rusland. Bondscoach Dick Advocaat richt zich voorlopig op een tweede eindklassering in de poule, die waarschijnlijk toegang biedt tot de play-offs voor het WK. Oranje staat nu vierde in de groep, met drie punten minder dan Zweden en twee punten minder dan Bulgarije. Nederland krijgt behalve Bulgarije ook nog Zweden op bezoek in Amsterdam.

Daarnaast staat er nog een uitduel met Wit-Rusland op het programma. Oranje moet vermoedelijk niet alleen alle drie resterende duels winnend afsluiten, maar ook nog veel scoren. Zweden beschikt op dit moment ook nog over een beter doelsaldo (+7). Nederland heeft na de nederlaag in Frankrijk een doelsaldo van +3.