Van Holsbeeck heeft “kern samengesteld waarmee Anderlecht goed voetbal kan spelen”

RSC Anderlecht sloeg op de laatste dagen van de zomermercato nog fors toe door de Portugese verdediger Josué Sa en de Sloveense aanvaller Robert Beric naar het Astridpark te halen. “Met deze kern moet Anderlecht enerzijds kunnen winnen, maar anderzijds ook goed voetbal kunnen spelen”, zei manager Herman Van Holsbeeck vrijdag op de persvoorstelling van de nieuwe aanwinsten in het oefencentrum in Neerpede.

“We hebben twee profielen aangetrokken die voldoen aan de eisen van René Weiler. Met Sa en Beric is onze kern compleet en zijn we klaar om onze doelen te bereiken. Met de kern die hij krijgt, weet de coach dat hij ook goed voetbal moet spelen”, zei Van Holsbeeck.

RSC Anderlecht is met 5 op 15 met een valse noot van start gegaan in de competitie. “We weten dat het niet goed was. Gelukkig is er met de huidige competitieformule nog geen man overboord. We moeten voortbouwen op onze tweede helft tegen AA Gent. Nu de transferperiode achter de rug is, moeten de spelers de rug rechten. Als we Andy Najar recupereren en ook Leander Dendoncker helemaal de oude is, staan we er ontzettend goed voor”, zei Van Holsbeeck. “We zagen in het begin van het seizoen aan de testen al dat die een stuk minder waren dan vorig jaar. Uit mijn ervaring weet ik zo dat dat na een kampioenenjaar altijd zo is. Dat is een andere situatie dan vorig jaar, wanneer er een nieuwe coach was, of wanneer de kleedkamer opgeruimd moet worden.”

“Ik ben net zoals de meeste managers in België tevreden dat de transferperiode voorbij is. Het is steeds weer een ongelooflijk vermoeiende periode en het wordt ook steeds moeilijker. Het is niet normaal wat sommige clubs dezer dagen op tafel leggen”, gaf Van Holsbeeck toe. “Het is in dat kader goed dat de discussie over een kortere transferperiode op gang getrokken is.”