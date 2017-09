Silvio Proto verklaart zijn keuze voor Olympiakos (en Gianluigi Buffon zit er voor iets tussen)

Silvio Proto verliet donderdag in extremis nog Oostende voor de Griekse topclub OIympiakos. De transfer leek er lange tijd niet meer te komen, maar dankzij makelaar Mogi Bayat kon Proto toch de Versluys Arena inruilen voor Athene. Op de clubwebsite verklaart de doelman waarom hij voor Olympiakos koos: “Om hier te kunnen spelen is een eer. De fans zijn gepassioneerd door voetbal en het stadion is fantastisch.”

Natuurlijk speelde de Champions League ook een rol in de keuze voor Olympiakos. De Griekse topclub treedt dit seizoen weer aan op het kampioenenbal en speelt er onder meer tegen Juventus. “Gianluigi Buffon is mijn grote idool. Ik volg hem al van toen ik nog een kind was”, aldus Proto. Olympiakos neemt het in de Champions League verder ook op tegen Barcelona en Sporting Lissabon. “Een zeer moeilijke groep, maar we kunnen grote dingen verwezenlijken.”

“Het is een eer om deel uit te maken van deze prestigieuze Griekse club. Olympiakos heeft een prachtig stadion en gepassioneerde fans. Dat merkte ik al toen ik hier vroeger speelde met Anderlecht. Ik hoop hier ook mijn ervaring door te geven aan Stefanos Kapino (de tweede doelman, red.). Hij is een groot Grieks talent, ik ga er alles aan doen om hem beter te helpen worden.”