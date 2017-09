Anderlecht gaat met Dendoncker praten na gemiste transfer, maar wil vermijden dat hij in januari vertrekt

Anderlecht - Ondanks zijn uitdrukkelijke vraag naar een transfer, blijft Rode Duivel Leander Dendoncker een speler van RSC Anderlecht. Herman Van Holsbeeck zal de komende dagen met de 22-jarige middenvelder om de tafel zitten. “Het zal goed zijn om de meningen te ventileren”, zei de Anderlecht-manager.

Van Holsbeeck heeft sinds het verstrijken van de transferdeadline nog geen contact gehad met Dendoncker. “Maar we zullen de komende dagen om de tafel gaan zitten, zodat alle partijen hun meningen kunnen ventileren. Ik hoop dat we als volwassen mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dendoncker is in ieder geval professioneel genoeg om de knop om te draaien. Hij gaf toe dat de transferperikelen speelden in zijn hoofd. Hopelijk vindt hij snel zijn oude niveau.”

Dendoncker ligt nog tot midden 2021 vast in het Astridpark. “Dat contract zullen we verbeteren en dan kunnen we richting volgend seizoen als partners toewerken naar een transfer waar we allemaal beter van worden. Tegen volgend jaar willen we een win-winsituatie creëren”, zei Van Holsbeeck.

De zomermercato is dan wel voorbij, maar in januari zou Dendoncker alsnog kunnen vertrekken. “Dat gaan we absoluut proberen te vermijden. Anderlecht heeft een goede Dendoncker nodig om kampioen te worden”, reageerde Van Holsbeeck. Een exuberante opstapclausule in zijn contract laten opnemen behoort niet tot de mogelijkheden. “Leander heeft aangegeven dat hij weg wil. Het is niet de stijl van Anderlecht om een speler in die positie te duwen enkel en alleen maar voor geld. Anderlecht is goed geweest voor Dendoncker en vice versa, we willen dat zo houden. We hopen dat beide partijen sterker uit deze moeilijk periode komen.”

De piste van AS Monaco, de club die ook Youri Tielemans wegplukte bij paars-wit, was voor Dendoncker het meest concreet. Van Holsbeeck geeft toe met de Franse landskampioen gesproken te hebben. “Bij Monaco zijn ze heel tevreden over Tielemans, maar ook hij zit nu op de bank. Tenzij middenvelder Fabinho vertrok bij Monaco, zou Dendoncker of Tielemans in de tribunes moeten zitten. Daar wordt niemand beter van. Beide clubs waren het er dan ook over eens dat het beter was nog een jaartje te wachten.”