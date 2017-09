Actrice haalt slag thuis in onwaarschijnlijke rechtszaak over ingevroren embryo’s

‘Modern Family’-actrice Sofia Vergara kan opgelucht ademhalen: haar ex-man Nick Loeb heeft bot gevangen in een rechtszaak waarmee hij het hoederecht wilde verkrijgen over twee ingevroren embryo’s. Daarmee lijkt een einde te komen aan één van de vreemdste rechtszaken in Hollywood.

Het verhaal begint in 2013, wanneer Sofia Vergara en Nick Loeb nog een koppel zijn. Ze willen graag een kind en zouden dat via een draagmoeder moeten doen. Vergara kan zelf geen kinderen dragen, een gevolg van de radiotherapie waarmee ze ooit behandeld werd voor schildklierkanker. Twee keer worden er bevruchte eicellen ingeplant bij een draagmoeder, twee keer mislukt de procedure. Wanneer Vergara en Loeb een half jaar later uit elkaar gaan, blijven er twee vrouwelijke embryo’s achter in cryopreservatie in een vruchtbaarheidskliniek in Californië.

Sofia wilde de bevruchte vrouwelijke eicellen laten vernietigen, maar Loeb spande in 2015 een rechtszaak aan om ze te bewaren en aan hem toe te kennen. Hij wilde ze opnieuw laten inplanten in een draagmoeder en het hoederecht krijgen over de twee kinderen. In Californië een onmogelijke zaak, aangezien het ex-koppel papieren had getekend waarin werd vastgelegd dat geen van beide de embryo’s mocht gebruiken zonder toestemming van de ander.

Twee embryo’s spannen een zaak aan

Sofia Vergara en Nick Loeb Foto: ISOPIX

Dus trok Nick Loeb naar Louisiana, volgens hem omdat hij en Vergara plannen hadden om de kinderen daar groot te brengen. De werkelijke reden is anders: Louisiana heeft de meest strikte anti-abortuswetten in de Verenigde Staten en is tevens de enige staat waar embryo’s zelf rechten hebben en als juridisch persoon kunnen optreden. Dus spant hij een zaak aan tegen Vergara uit naam van de twee embryo’s, die hij Emma en Isabella noemt, en namens een derde partij, James Charbonnet, van wie nooit honderd procent duidelijk werd wie hij is en hoe hij gelinkt is aan Loeb. Charbonnet zou de beheerder zijn van een trustfonds waarop Emma en Isabella recht hebben. Maar omdat ze niet geboren mogen worden en dus niet mogen leven, wordt Emma en Isabella het recht op die erfenis ontzegd, beweren de advocaten. Vergara zou de embryo’s ‘verlaten en genegeerd hebben’ door ze ingevroren te laten.

Recht op leven?

“Onze kinderen hebben het recht op een leven”, schreef Loeb in 2015 in een opiniestuk in de New York Times. “Dit gaat niet alleen om levens redden, ik droom er al heel mijn leven van een vader te zijn. Als men op een natuurlijke manier een embryo creëert heb je als ouder verplichtingen, zelfs als je als man geen vader wil worden. Wanneer een man alleen vader wil worden en geen verplichtingen wil opdringen aan de andere partij, zou hij hetzelfde recht moeten hebben.”

Voor Vergara, die ondertussen hertrouwde met ‘True Blood’-acteur Joe Mangianello, is de hele zaak een nachtmerrie. “Een kind heeft twee ouders nodig die van elkaar houden”, reageert ze. “Ik wil geen kinderen op de wereld zetten in een situatie die helemaal verkeerd is. Dat zou egoïstisch zijn”. Volgens haar advocaten is het Loeb te doen om de aandacht. “Het is niet meer dan een poging om zichzelf in de openbaarheid te linken aan mevrouw Vergara”, zegt haar advocaat.

Inwoners van Californië

Afgelopen week kwam dan eindelijk goed nieuws voor de actrice: rechter Mary Ann Vial Lemmon oordeelde dat de embryo’s “burgers van Californië” zijn, omdat ze daar bevrucht werden. Dat er gesprekken zouden geweest zijn om later naar Louisiana te verhuizen, is volgens de rechter niet voldoende basis om de embryo’s onder de wet van Louisiana te laten vallen. Aangezien Louisiana de enige staat is waarin een embryo zelf rechten heeft, lijkt de kans nu nog heel klein dat Loeb ooit alleen beslissingsrecht krijgt over wat er met Emma en Isabella gebeurt.