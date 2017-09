UEFA opent onderzoek naar mogelijke breuk Financial Fair Play na monstertransfers PSG

De Europese voetbalbond UEFA heeft in het kader van het Financial Fair Play-reglement een onderzoek geopend tegen Paris Saint-Germain. Dat maakte de UEFA vrijdagavond bekend. De UEFA zal "in het licht van de recente transferactiviteiten" nakijken of PSG het financieel evenwicht naleeft. Volgens het Financial Fair Play-principe mag een club immers niet meer uitgeven dan ze verdient. De onderzoekskamer van het financieel controleorgaan van de UEFA zal alle transferdocumenten de komende maanden nauwkeurig doornemen. Tot het onderzoek is afgerond, onthoudt de UEFA zich van commentaar.

Het UEFA-onderzoek komt er nadat PSG 222 miljoen neertelde om de Braziliaan Neymar weg te kopen bij Barcelona. Donderdag werd ook de transfer van het Franse goudhaantje Kylian Mbappé afgerond. Na een uitleenbeurt van één seizoen kan Mbappé voor 180 miljoen euro definitief de overstap maken van Monaco naar PSG.

De Parijzenaars sprongen creatief om met de regels in beide deals. Zo wordt Mbappé in eerste instantie gehuurd, Neymar kocht zichzelf dan weer uit bij Barça. Indien een club de Financial Fair Play-regels overtreedt, kan ze uitgesloten worden uit de competities van de UEFA, waaronder de prestigieuze Champions League. In 2014 kreeg PSG al eens een sanctie van de UEFA. .