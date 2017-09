7.541 blokjes: dit is de grootste Legodoos ooit

7.541 blokjes. Zoveel zijn er nodig om de Millennium Falcon van Star Wars te reconstrueren met Legoblokjes. De speelgoedgigant brengt de bouwdoos volgende maand op de markt, tot grote vreugde van de allergrootste Lego en Star Wars fans, die er een pak geld voor over hebben.

De bouwdoos moet garant staan voor 20 uur bouwplezier - of als het misgaat, kan dat natuurlijk oplopen. Het uiteindelijke bouwwerk is 84 centimeter lang, 56 centimeter breed en 21 centimeter hoog. Behalve het ruimteschip zelf zitten er in de doos ook reeks figuurtjes, waaronder Chewbacca en Prinses Leia en de jonge én oude Han Solo.

De kans is niet zo groot dat de Sint de Millennium Falcon later dit jaar massaal bij alle brave kindjes in de schoen zal gooien. Met een prijskaartje van vermoedelijk zo’n 800 euro wordt het niet alleen de grootste, maar ook een van de allerduurste nieuwe Legosets ooit gemaakt. De speelgoedmaker mikt dan ook vooral op verzamelaars, eerder dan op kinderen die graag wat blokjes in elkaar klikken.

Enkele jaren geleden werd al een reproductie van het ruimtetuig uit de films van George Lucas door Lego op de markt gebracht. Maar toen ging het om een meer bescheiden model, van ‘slechts’ iets meer dan 5.000 stukjes. Het werd zo’n succes dat fans nu een veelvoud betalen van de toenmalige aankoopprijs. Wellicht zullen ook sommige beleggers nu munt proberen te slaan uit de verwachte hype.