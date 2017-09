Van Holsbeeck na transfersoap rond Svilar: “Grootste teleurstelling uit carrière”

Anderlecht - De transfersoap ronde de talentrijke doelman Mile Svilar zindert nog steeds na bij Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck. De 18-jarige jeugdinternational daagde niet meer op bij paars-wit en forceerde een transfer naar de Portugese topclub Benfica. “Samen met de perikelen omtrent Charly Musonda Jr bezorgde Svilar me de grootste ontgoocheling uit mijn loopbaan”, blikte Van Holsbeeck vrijdag terug op de vaudeville van de Belgische zomermercato.

Mile Svilar, zoon van ex-Antwerpdoelman Ratko Svilar, is een jeugdproduct van Anderlecht. Hij kreeg er als derde doelman echter geen speelkansen en wou daarom absoluut weg. “Het is een ontzettend jammerlijk verhaal”, aldus Van Holsbeeck. “RSCA neemt die jongen onder ideale omstandigheden op in de A-kern. De staff maant Svilar aan nog even geduld uit te oefenen, waarna Anderlecht hem op training niet meer heeft gezien.”

“Je krijgt soms de indruk dat jonge spelers teveel in de watten worden gelegd”, zei Van Holsbeeck. “Ik was negatief verrast door Svilar en zijn entourage, maar in het voetbalmilieu weet je dat dat kan gebeuren. Als ze mij nu ergens tegenkomen, ben ik er zeker van dat ze in een grote bocht om me heen wandelen. Ik heb zelf meteen de knop omgedraaid en een oplossing gezocht.”

Volgens Van Holsbeeck dreigde Svilar met de befaamde wet van ‘78, die spelers toelaat eenzijdig hun contract te ontbinden. “Dat zou ons 750.000 euro opgeleverd hebben, met de transfer naar Benfica vangen we 2,5 miljoen euro”, bevestigde Van Holsbeeck.