Koster (80) betrapt inbreker in kerk: “Ik was bang dat hij mij met hamer zou slaan”

Oostrozebeke / Dentergem - Een inbreker richtte veel schade aan in de kerk van Wakken. Toen koster Jozef Vandaele hem betrapte, sloeg de dader op de vlucht. Het spoor wijst naar de onverbeterlijke dief O.L. uit Oostrozebeke, maar de politie moest hem laten gaan.

Op klaarlichte dag en zonder zich zorgen te maken over bezoekers sloeg de inbreker donderdagmiddag toe op de Wapenplaats. Hij wandelde de pas vernieuwde Sint-Petrus en Sint-Catharinakerk binnen en ging wellicht op zoek naar geld. Met heel wat moeite kreeg hij vooraan de kerk de deur van de winterkapel open. Aan de schade is duidelijk te zien dat hij tientallen keren als een wildeman op het hout sloeg.

In de kapel brak hij twee kasten open, maar hij vond er niets. Hij richtte zijn pijlen dan maar op de sacristie.

“Toen ik rond 16 uur de kerk kwam sluiten, hoorde ik geklop”, zegt de 80-jarige koster Jozef Vandaele. “Hé, wat doe je daar’, riep ik. Hij had een hamer en beitel in de hand, sprong over de communiebank en spurtte naar buiten. Veel kon ik niet doen, want ik was bang dat hij me zou aanvallen.”

De dader verdween zonder buit, maar de schade is groot. Op de grond lag een groot heiligenbeeld stukgegooid. De dief had het van een twee meter hoge sokkel doen vallen. Op een andere plaats nam hij een grote kandelaar. “Mogelijk heeft hij die dingen willen gebruiken als stormram, om de deuren open te beuken”, zegt Patrick Vercruysse, penningmeester van de kerkfabriek. “Van het beeld is het hoofd kapot en ook de kandelaar is geplooid.”

Onverbeterlijke dief

De inbreker leek met de noorderzon verdwenen. Tijdens zijn vlucht had Jozef hem niet goed gezien. Maar de dader liet een spoor achter. Hij verloor een formulier met een afspraak bij een immokantoor. Op die manier kon de politie een verdachte opsporen. Het bleek om O.L. (40) uit Oostrozebeke te gaan, een onverbeterlijke dief die al tientallen inbraken pleegde en binnenkort daarvoor zelfs 12 maanden cel riskeert.

De man werd opgepakt, maar de politie moest hem laten gaan bij gebrek aan bewijs. L. ontkende en ook de koster had hem niet duidelijk genoeg zien om hem te herkennen op foto's.

De politie gaat er trouwens vanuit dat L. ook in aanmerking komt voor de kerkdiefstal eind juli op De Ginste in Oostrozebeke. Ook daar ging de dader driest te keer. Hij doorzocht de sacristie, gooide een raam stuk, stal twee dure kelken en een laptop en probeerde met een kandelaar het tabernakel open te breken om geld te vinden.

Al twintig keer veroordeeld

Dat de man nog vrij rondloopt, mag een wonder heten. In juni ging Oostrozebeeks burgemeester Karl De Clerck (CDV) nog zelf naar de rechtbank om zich burgerlijke partij te stellen tegen de serie-inbreker. De burgemeester noemde hem een pest voor zijn dorp. Hij zou de criminaliteitscijfers in zijn eentje doen stijgen. De man werd al twintig keer veroordeeld, onder andere voor zestien inbraken in Oostrozebeke.

Drugs- en alcoholproblemen zouden aan de oorzaak liggen.

Op 25 oktober kent de man zijn volgende straf.

De politie hoopt in ieder geval dat het gerecht ingrijpt. Ondertussen heeft L. via het OCMW een aanvraag gedaan om bij zijn vriendin in Dentergem te gaan wonen.