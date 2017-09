Anderlecht stelt laatste twee zomertransfers voor: “Toen Anderlecht kwam, hebben we niet getwijfeld”

Anderlecht heeft vanmiddag zijn twee laatste zomertransfers voorgesteld. Josué Sá (25, gekocht bij Vitoria Guimarães) en Robert Beric (26 en op de dag één jaar ouder, gehuurd bij Saint-Etienne). De eerste moet een vleugje voetbal toevoegen aan het paars-witte pantser achterin, de andere moet vooraan een alternatief bieden voor de grillen van Teodorczyk. Een korte kennismaking met het duo dat Anderlecht beter moet doen voetballen.

Robert Beric: “Transfer is voor mij een big thing”

Vriendelijk, ontspannen, goedlachs en welgemanierd. Qua karakter lijkt Robert Beric wel wel de complete tegenpool te zijn van bad boy Teo, zijn concurrent in de spits. Op het veld hebben ze wel een eigenschap gemeen: hun killerinstinct. Teodorczyk scoorde in zijn volledige clubcarrière 85 goals, Beric zit er al aan 110. Cijfers waarmee je kan thuiskomen. Bij Saint-Etienne, de club waar hij volgend seizoen in principe naar terugkeert, noemen insiders hem zelfs hun beste spits van de afgelopen twintig jaar.

“Is dat zo? Wel, het doet me plezier dat te horen”, lacht Beric het complimentje wat ongemakkelijk weg. ‘Waarom lenen ze hem dan in godsnaam uit?’, horen we u denken. “Wel, Saint-Étienne heeft sinds dit seizoen een nieuwe coach (de Spanjaar Oscar Garcia, red.) en hij zag voor mij geen plaats in zijn ploeg. Toen Anderlecht kwam met de vraag om me uit te lenen heb ik dan ook niet lang getwijfeld. Het is een echte topclub en ik krijg hier ook de kans om voor de eerste keer in de Champions League te spelen. Deze transfer is voor mij echt wel een ‘big thing’. Dat er geen aankoopoptie in het huurcontract is opgenomen speelt voor mij geen rol. We zien wel wat er gebeurt. Ik ben hier en ik ben daar blij om. Dat is het belangrijkste.”

Foto: Photo News

Knokken tegen Teo

Als rugnummer koos Beric voor het nummer 36. “Ik ben pas laat toegekomen en al de rest was al bezet. Maar drie plus zes is ook negen”, grijnst de Sloveen. Van de concurrentiestrijd met topschutter Teodorczyk ligt hij niet wakker. “Ik kende de situatie toen ik tekende. Ik ging er dus ook niet vanuit dat hij nog zou vertrekken. Het wordt een lang seizoen met veel wedstrijden. We zullen allebei dus wel onze speelkansen krijgen. We zullen het onder elkaar moeten uitvechten wie zijn plaats in het team het meest verdient. Elke speler wil spelen. Ik dus ook.”

Foto: BELGA

Josué Sá: “Grote stap in mijn carrière”

Centrale verdediger Josué Sá – voetbalnaam Josué – maakte wel de definitieve overstap naar Anderlecht. De Portugees tekende gisteren een contract voor vier seizoenen bij de Brusselaars. De afgelopen acht seizoenen (waarvan twee bij de jeugd) lag hij onder contract bij de subtopper Vitoria Guimarães waar hij gekend was als een sierlijke, voetballende verdediger. “Iets wat ik heb overgehouden aan mijn jeugdopleiding bij Sporting Lissabon. Daar werd die stijl erin gepompt. Als verdediger voel ik me dus best wel comfortabel met de bal aan de voet. De vorige seizoenen werd ik uitgespeeld als rechter-centrale verdediger maar links zou ook geen probleem mogen zijn.”

Net als Beric kijkt ook Josué al uit naar zijn eerste avontuur in de Champions League. “Dat is altijd een droom van mij geweest. Net zoals het een droom is om voor een grote club als Anderlecht te mogen spelen. Ik had deze zomer nog een paar andere opties maar Anderlecht stak er voor mij bovenuit. Dit is een heel grote stap in mijn carrière. Ik wil dan ook alles doen om hier te slagen en de club te helpen om zijn ambities te bereiken.” Met Kara en Spajic als het onaantastbare defensieve duo dreigt Josué in zijn eerste maanden bij zijn nieuwe club wel vrede te moeten nemen met een rol als doublure. Iets waar hij zelf voorlopig nog niet om maalt. “Ik ben tenslotte nog maar twee dagen hier (lacht). In het begin zal ik wellicht dus een beetje moeten wennen aan mijn nieuwe club maar als de coach vindt dat ik er klaar voor ben dan zal ik er staan.”

De Portugees kreeg van Anderlecht het rugnummer 2 toegewezen. “Bij mijn vorige club speelde ik met 3 maar 2 heeft voor mij een meer speciale betekenis omdat het de geboortedag is van mijn zoontje.”