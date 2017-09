Vorig jaar stierf opzichter Marc (59) na een vreselijk ongeval, nu nemen verkeerslichten zijn taak over

Temse / Tielrode - Op de eerste dag van het schooljaar werden de verkeerslichten aan de oversteekplaats in de Burgemeester Heymanstraat, waar elke dag honderden kinderen passeren, in gebruik genomen. Vorig schooljaar viel hier nog een dodelijk slachtoffer.

We zijn tevreden want de eigen voorstellen van onze schoolraad en ouderraad werden mee gerealiseerd Jan Goethals

Op 1 september vorig jaar was de 59-jarige gemachtigd opzichter Marc Philips nog trouw op post aan de oversteekplaats ter hoogte van het kruispunt Heymanstraat-Roomakkerwegel, om de bijna 400 kinderen van de Vrije Basisschool en de Freinetschool te helpen met veilig oversteken. Nog geen twee weken later werd hij bij het uitvoeren van die taak aangereden. Hij overleed enkele weken later aan zijn verwondingen. Meteen groeide het besef dat extra veiligheidsmaatregelen hier nodig waren.

Op de eerste schooldag gisteren trad de belangrijkste nieuwe maatregel in werking. “De nieuwe verkeerslichten werden vrijdag operationeel. Ze staan gewoon op groen, maar wie wil oversteken drukt op de knop en het licht gaat op rood. Dat maakt de oversteek heel wat veiliger. Bij het begin en het eind van de schooluren blijft er wel een gemachtigd opzichter aanwezig. Zeker in het begin zullen niet alleen de kinderen, maar ook de chauffeurs moeten wennen aan de nieuwe situatie, dus is het goed dat een opzichter een oogje in het zeil houdt”, oordeelt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

Doorgangsweg

Dat oogje in het zeil komt er ook van de politie en dat blijkt nodig. Meteen na het dodelijke ongeval werd er opvallend trager gereden aan het kruispunt, maar dat is intussen voorbij. Er zijn weinig straten in Temse waar de politie zo veel chauffeurs betrapt op te snel rijden. “De politie blijft controleren en we hopen dat de bijkomende maatregelen helpen om de snelheid te doen dalen. Zware ingrepen, zoals een wegversmalling, zijn niet haalbaar. Dit is een drukke doorgangsweg, waar ook bussen van De Lijn en veel vrachtwagens passeren. Maar we plaatsten naast de verkeerslichten ook zone 30-borden bij begin en einde van de schooltijden, fluo potloden die de schoolomgeving aanduiden en paaltjes die een optische versmalling van de rijbaan creëren. Die paaltjes voorkomen meteen ook het hinderlijke parkeren”, overloopt de schepen de maatregelen.

De twee scholen zijn tevreden met de ingrepen. “De veiligheid van kinderen moet een prioriteit blijven. Tijdens besprekingen met de ouderraad en de schoolraad na het ongeval, bedachten we een aantal voorstellen. Wat nu gerealiseerd is, maakte deel uit van onze voorstellen. We hopen ook dat de politie de snelheid blijft controleren”, klinkt de balans bij directeur Jan Goethals van de Vrije Basisschool.