Dorpen staan in brand, vrouwen en kinderen verdrinken: etnische zuivering aan de gang op volk dat nergens welkom is

Het geweld in Myanmar tegenover de Rohingya-minderheid laait weer op. De voorbije dagen vonden, volgens officiële cijfers, bijna 400 moslims de dood na een gewelddadig offensief van het Birmese leger. Het werkelijke aantal doden bij de vervolgde bevolking ligt vermoedelijk een pak hoger. Maar wegvluchten kan nauwelijks: de Rohingya zijn nergens welkom.

De Rohingya zijn een volk dat al generaties lang, al honderden jaren in het noorden van Rakhine woont, een deelstaat van Myanmar, het vroegere Birma. Het zijn moslims en ze vormen daarmee een minderheid in het overwegend Boeddhistische Myanmar. Ze zijn met zo’n 1,1 miljoen, maar worden door de regering niet erkend als bevolkingsgroep of burgers. Meer nog: de overheid beschouwt hen als illegale immigranten. Dat betekent dat er voor dat volk heel wat beperkingen gelden. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet vrij rondreizen in het land zonder toelating, mogen ze niet meer dan 2 kinderen hebben of hebben ze geen toegang tot de gezondheidszorg of tot jobs.

Al jaren worden de Rohingya belaagd, onderdrukt, vervolgd of opgepakt. Met de regelmaat van de klok worden hun huizen in brand gestoken of worden ze uit hun huizen of dorpen verdreven. Volgens mensenrechtenorganisaties staat Myanmar op de rand van een genocide tegenover de Rohingya, maar de overheid ontkent dat. Nochtans schreef ook onder andere al de VN dat in een rapport: de Rohingya-moslims worden etnisch gezuiverd; mogelijk is er zelfs sprake van misdaden tegen de mensheid, zo klinkt het bij de VN.

Geweld weer geëscaleerd

In sommige periodes is het iets rustiger, maar het geweld tegenover de Rohingya escaleerde de voorbije dagen weer. Het gaat om de zwaarste golf van geweld in decennia. Op één week tijd werden bijna 400 Rohingya gedood door het leger of door extremistische Boeddhisten. Het leger startte een offensief tegen de Rohingya nadat vorige week vrijdag een legerpost werd aangevallen door opstandelingen.

Volgens het leger ging het om ‘terroristische’ aanvallen van een ‘separatistische’ rebellenbeweging, het ­Arsa (Arakan Rohingya Salvation Army). Maar het Arsa zegt dat het alleen maar reageert op maandenlange terreur in de Rohingya-dorpen. Een journalist van Time, de enige onafhankelijke partij die dit jaar naar Maungdaw (in de Rakhine-staat, vlakbij Banglades) kon reizen, bevestigde dat beeld. Andere journalisten wordt intussen de toegang tot het land ontzegd.

De voorbije dagen werden weer meerdere dorpen in brand gestoken. Foto: REUTERS

Dorpen omsingeld en in brand gestoken

Weer werden meerdere dorpen in brand gestoken door het leger en burgermilities. De Rohingya vluchten voor hun leven. Meer dan 38.000 moslims verlieten de voorbije week al (noodgedwongen) hun woningen en dorpen, zo schat de VN. Volgens meerdere bronnen werden inwoners van het dorp Chut Pyin zondag aangevallen door het leger nadat ze uit hun dorp wilden vluchten. Het dorp was omsingeld door het leger. Zeker 130 mensen werden er doodgeschoten. Getuigenissen van Rohingya over het geweld van het leger zijn vaak schokkend. “Ze slaan ons, ze schieten op ons en ze hakken mensen dood,” getuigde vluchtelinge Hamida Begum aan de Amerikaanse zender CNN. “Vrouwen worden verkracht voor ze worden gedood.” Andere getuigen spreken ook van martelingen. Mensen worden doodgeschoten, neergestoken, in brand gestoken, gefolterd. “Het lijkt er steeds meer op dat er een etnische zuivering aan de gang is en dat het leger bezig is om de Rohingya het land uit te duwen”, zegt ook Michel Maas, correspondent van de Nederlandse zender NOS.

Mensenrechtenoganisatie Human Rights Watch kon intussen via satellietbeelden de systematische branden in de dorpen bevestigen. De autoriteiten zeggen dan weer dat het de Rohingya zélf zijn die hun dorpen in branden steken, en dat het leger burgers beschermt tegen “terreurextremisten”.

Satellietbeelden tonen twee vernielde Rohingya-dorpen in Rakhine, Myanmar. Foto: tnyt

Nergens welkom

Om aan dergelijke vervolgingen en aan het geweld te ontkomen, vluchten veel Rohingya’s weg uit Myanmar. Die vluchtelingenstroom kwam de voorbije dagen door de repressies in Myanmar zelf weer op gang. Ze trekken dan onder andere naar Bangladesh, waar ze in vluchtelingenkampen leven. Maar ook daar zijn ze niet meer welkom, ondanks de vraag van de VN om hen opvang te bieden. Grenspatrouilles proberen de Rohingya tegen te houden, en er zouden de voorbije dagen zelfs al 550 vluchtelingen teruggestuurd zijn naar de andere kant van de rivier Naf, die de twee landen scheidt. Zo’n 20.000 vluchtelingen zouden vastzitten in niemandsland tussen de Naf en de Myanmarese grens, aldus de VN. Ze hebben daar niets; geen eten, geen degelijke kledij, nauwelijks drinkbaar water.

De vluchtelingen die toch worden toegelaten, zijn niet persé veel beter af. Ze worden in kampen gezet waar er te weinig voedsel aanwezig is. Er zijn ook geen degelijke toiletten. Begin dit jaar stierven in dergelijke kampen al meer dan 2.000 mensen door ondervoeding, malaria of diarree.

Foto: cnn

Bovendien is ook de tocht richting Bangladesh lang niet zonder gevaar. Rohingya proberen de rivier over te steken met kleine vissersbootjes, maar het leger jaagt de bootjes met speedboten op om ze te doen zinken of kapseizen. Dat gebeurde begin deze week nog.

Anderen proberen de rivier die de grens vormt tussen beide landen al zwemmend over te steken, maar daarbij vinden veel Rohingya de dood door verdrinking. Vooral vrouwen en kinderen stierven zo al de voorbije weken.

Lichamen van vrouwen en kinderen spoelden de voorbije dagen aan op de overs van de rivier. Foto: AP

Veel boten die Bangladesh wél bereiken, worden teruggestuurd door de Bengaalse autoriteiten. Maar teruggestuurd naar waar? De Rohingya lijken nergens welkom.

Ze trekken dan onder andere naar Thailand, maar het Thaise leger stuurt hen hardhandig terug. Vluchtelingenboten worden teruggesleept naar volle zee. Rohingya die Thailand tóch kunnen bereiken, worden opgesloten in kampen waar ze worden mishandeld, zo werd recent nog ontdekt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor vluchtelingen die naar Maleisië trekken: ook daar worden ze teruggestuurd. Sommige Rohingya maken een gevaarlijke en lange tocht naar Indonesië, maar daar komen ze vaak in kampen terecht.

De Rohingya kunnen door het geweld nauwelijks nog in Myanmar blijven, maar ze kunnen ook niet elders naartoe. Ze lijken nergens welkom. De stempel “meest vervolgde en meest onderdrukte bevolkingsgroep ter wereld” die de Rohingya recent nog opgedrukt kregen, lijkt steeds meer realiteit te worden.

Vluchtelingen op de grens met Bangladesh. Foto: REUTERS