Vier zendt ondervraging kinderverzorgster dan toch niet uit in ‘De Rechtbank’

Brussel - Tv-zender Vier zendt het verhoor van een kinderverzorgster die verdacht wordt van kindermishandeling niet uit in ‘De Rechtbank’. De zender en de makers van het programma hebben “in onderling overleg beslist om de zaak niet uit te zenden met het oog op de sereniteit van het programma”.

Alle betrokken partijen zijn hiervan op de hoogte gebracht, zo maakte Vier vrijdag bekend in een persbericht.

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen verbood dinsdag dat Vier later die avond de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘De Rechtbank’ uitzond. In het programma zou het verhoor aan bod komen van een verzorgster die verdacht wordt van kindermishandeling in de crèche ‘Kiddy Watch’. De advocaat van een van de burgerlijke partijen was naar de rechtbank gestapt om de uitzending tegen te houden.

Akkoord voor uitzending

De verzorgster werd in mei opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De camera’s van het Vier-programma filmden het verhoor, waarin de vrouw onder meer uitlegde hoe ze tot de feiten gekomen was. De vrouw, haar advocaat en de onderzoeksrechter gingen ermee akkoord dat het verhoor werd uitgezonden

De ondervraging van de kinderverzorgster wordt niet uitgezonden in het nieuwe seizoen met het oog op de sereniteit van het programma. Om diezelfde redenen onthoudt Vier zich verder commentaar, aldus de mededeling.

De kindercrèche waar de feiten gebeuren, is intussen door Kind en Gezin gesloten. De kinderverzorgster die later nog voor de rechtbank zal moeten verschijnen voor haar daden, past niet meer op kinderen.