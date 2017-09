OEFENMATCHEN. Antwerp verliest met één debutant op het veld, Ganvoula speelt eerste minuten bij KV Mechelen

Terwijl de Rode Duivels alle aandacht naar zich toe trekken dit weekend, spelen enkele eersteklassers oefenmatchen. Voornamelijk om nieuwe spelers in te passen, zo verloor Antwerp met één debutant tegen de Luxemburgse kampioen F91 Dudelange. KV Mechelen speelde gelijk tegen AZ, bij Malinwa kregen Ganvoula en Tomecak hun eerste minuten.

Slechts één debutant bij Antwerp in verloren oefenwedstrijd tegen Luxemburgse kampioen

Antwerp keerde vrijdagmiddag terug van hun stage in het Nederlandse Horst. Daarna oefende het nog op de Bosuil, achter gesloten deuren, tegen de Luxemburgse kampioen F91 Dudelange. Na 45 minuten hield een groot deel van de basisploeg de Luxemburgers op 1-1. In de tweede helft kregen een aantal reserven hun kans, maar Dudelange was duidelijk beter en won verdiend met 1-4. De Portugees Buta, die gisteren pas tekende, speelde één helft.

Van de nieuwkomers kwam enkel de 20-jarige Portugese rechtsachter Aurélio Buta na de rust in actie. De nieuwe Spaanse spits Roberto Núñez beperkte zich tot wat loslopen in het bos, Yatabaré viel nergens te bekennen. Na vijf minuten dribbelde Limbombe zich tot aan de achterlijn, maar nieuwbakken kapitein Haroun trapte de teruglegger op de paal. Eén minuut later werd diezelfde Limbombe neergehaald in de zestien, Hairemans zette de strafschop simpel om. Coach Bölöni bekeek het allemaal rustig vanuit de businessseats, vergezeld door Luciano D’Onofrio.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Na twintig minuten slikte The Great Old een dom tegendoelpunt. Rodrigues verloor ongelukkig de bal, waardoor Jordanov makkelijk doelman Debaty kon omspelen en van dichtbij de 1-1 binnenleggen. De Luxemburgse kampioen was zeker niet de mindere. Stolz schoot tot twee keer toe rakelings naast. Op slag van rust moest Debaty nog een vrije schop uit de kruising halen. D’Onofrio mopperde luidop tegen zijn coach.

Na de rust kreeg Antwerp op zijn beurt een penalty tegen. Sall haalde duidelijk Stolz neer, maar ging woedend tekeer tegen ref Lambrechts. Sanel Ibrahimovic schoot de Luxemburgers op voorsprong. Door de vele wissels verwaterde het spel na de rust. Enkel Rodrigues liet zich opmerken met een heel aantal goede dribbels en een knappe vrije trap. De jonge invallers hadden het duidelijk lastiger met het spel van de enthousiaste Luxemburgers. Twintig minuten voor tijd rolde Lauriente de hele rechterflank op verband, waardoor Ibrahimovic de 1-3 kon binnentikken. En ook de 1-4 ging over de rechterflank van nieuwkomer Buta. Cabral tekende voor het laatste doelpunt. Na een intense stage, mogen de Antwerp-spelers genieten van een vrij weekend.

Foto: TOM GOYVAERTS

Opstelling Antwerp: Debaty, Van Damme (’46 Buta), Sall (’55 Van Den Bogaert), Batubinsika (’69 Waem), Borges (’46 Corryn), Haroun, Ghandri (’55 Achter), Limbombe (’55 Ofosu Hene), Hairemans (’55 Randriambololona), Rodrigues, Jaadi (’ 55Touré).

Goals: 8’ Hairemans 1-0 (pen.), 23’ Jordanov 1-1, 53’ Ibrahimovic 1-2, 70’ Ibrahimovic 1-3, 87’ Cabral 1-4

Geel: Sall, Rodrigues

Ganvoula en Tomecak debuteren bij Malinwa

KV Mechelen speelde gisteravond gelijk tegen het Nederlandse AZ, de ploeg van John van den Brom. Het werden negentig interessante minuten voor Yannick Ferrera. Hij experimenteerde met een 4-4-2 met voor rust Drazic en nieuwkomer Ganvoula voorin.

Foto: Gil Plaquet

De Congolees werkte erg hard en kende wisselend succes. Rherras, tot nu toe rechtsback, speelde op links. Dat zullen we nog vaker zien want met Tomecak kwam er een nieuwe rechtsback, die gisteren ook al vijftien minuten kreeg. Rond het half uur werd het 0-1. Coosemans redde eerst een schot maar beging dan een penaltyfout, Vejinovic zette om. Op de 1-1 was het wachten tot minuut 82, toen er al heel wat jonkies waren ingevallen. Vitas krulde een vrijschop knap binnen. Croizet maakte er bijna nog 2-1 van. Leal, pas weer fit, bleef nog langs de kant. Vandaag is het fandag op KV.

Foto: Gil Plaquet

Foto: Gil Plaquet

Opstelling KV Mechelen: Coosemans, Smolders, Vitas, De Witte (46’ Avetisov, 74’ Tomecak), Rherras (82’ Oppong), Matthys (74’ Bandé), Filipovic (46’ Schoofs), Rits, Claes (82’ Zeroual), Drazic (46’ Croizet), Ganvoula (74’ Soladio)

Goals: Vejinovic 1-0, Vitas 1-1