Na dé transferzomer van de eeuw: een topmakelaar vertelt ons hoe het er achter de schermen van de voetbalwereld aan toe gaat

Niet alleen voor PSG en Barcelona, ook in eigen land was de transferzomer van 2017 een grand cru om nooit te vergeten. Maar voor het Brusselse kantoor Stirr Associates begon die transferzomer eigenlijk al in februari. Discretie is zijn handelsmerk, maar voor één keer stemde Stijn Francis, CEO van Stirr Associates en vertrouwenspersoon van onder anderen Dries Mertens en Toby Alderweireld, ermee in een dagboek bij te houden. Het levert een soms ontnuchterend, maar vaak fascinerend beeld achter de schermen van de voetbalwereld op.