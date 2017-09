Racing Genk heeft een oplossing gevonden voor zijn overbodige spits José Naranjo. De Spaanse aanvaller wordt het komende seizoen uitgeleend aan CD Leganes. Dat maakten de Limburgers vrijdag bekend. De Spaanse eersteklasser bedong ook een aankoopoptie.

De 23-jarige Naranjo streek in januari neer in Genk, dat hem had weggeplukt bij Celta de Vigo. Voor de Limburgers speelde de Spanjaard 22 wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 2 assists gaf.