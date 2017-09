Kameroen van Hugo Broos gaat met 4-0 onderuit tegen Nigeria

Kameroen is vrijdag op de derde speeldag in de Afrikaanse kwalificatiecampagne voor het WK van Rusland in 2018 met 4-0 onderuit gegaan in en tegen Nigeria.

Odion Ighalo (29.), John Obi Mikel (42.), Victor Moses (55.) en Kelechi Iheanacho (76.) stonden in het Nigeriaanse Uyo aan het kanon.

Bondscoach Hugo Broes wacht met Kameroen nog steeds op zijn eerste overwinning in deze kwalificatiecampagne. De winnaar van de Afrika Cup staat na twee draws met twee punten op de tweede plaats in groep B. Nigeria voert met 9 op 9 de stand soeverein aan. Zambia en Algerije, die elk één punt sprokkelden, komen zaterdagmiddag pas in actie.

Kameroen krijgt maandag op de vierde speeldag in Yaounde al een kans om revanche te nemen op de Nigerianen.