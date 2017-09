Nathalie (34) is vermist na tocht met mountainbike: wie zag haar?

Grobbendonk - De politie is op zoek naar Nathalie De Deken. De vrouw van 34 wordt al een week vermist.

Nathalie werd voor het laatst opgemerkt in het weekend van 26 en 27 augustus. Toen vertrok ze vermoedelijk met haar zwarte mountainbike vanuit haar woonplaats in de Oudestrijdersstraat in Grobbendonk. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor. “Nathalie De Deken is ongeveer 1.50 tot 1.60 meter groot, ze is struis gebouwd en heeft korte donkerbruine haren. Ze draagt meestal een driekwartsbroek”, klinkt het bij de politie.

“Aan Nathalie wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om haar familie gerust te stellen”

Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met het gratis nummer 0800 30 300 of kan reageren via opsporingen@police.belgium.eu.