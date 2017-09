Serena Williams is bevallen: 35-jarige tennisster trotse mama van een dochtertje

Babynieuws! Serena Williams is vrijdag bevallen van haar eerste kindje in een ziekenhuis in Palm Beach, Florida. Dat schrijft US Weekly. De 35-jarige tennisster en haar verloofde Alexis Ohanian hebben hun gezinnetje uitgebreid met een meisje.

Een geweldig jaar voor de tennisster. In januari verloofde ze zichzelf met Alexis Ohanian. Vier maanden later kondigde ze aan dat ze in verwachting was van hun eerste spruit. In een fotoshoot voor de cover van Vanity Fair liet ze destijds haar bolle buik aan het publiek zien.

Ook op het Met Gala kwam ze met Alexis Ohanian aan de wereld laten zien hoe blij ze waren met het vooruitzicht op een kleintje. Ook haar verloofde, de oprichter van Reddit, zag het helemaal zitten.

Een zwangere Serena Williams op het Met Gala. Foto: REUTERS

Hoewel ze absoluut niet wilden weten wat het geslacht van hun baby was, had Serena wel het voorgevoel dat het om een meisje zou gaan. “Twee weken nadat ik wist dat ik zwanger was, speelde ik op de Australian Open. Het moet wel een meisje zijn, zei ik tegen Alexis. Het was daar super warm en toch gaf de baby me geen extra problemen. Enkel meisjes zijn zo sterk”, zei ze. Correct gegokt dus!