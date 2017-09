KWALIFICATIES WK. Duitsland blijft ongeslagen ondanks wereldgoal, horroravond voor Polen

Een dag na de Rode Duivels hebben ook de laatste poules hun kwalificatiewedstrijden afgewerkt. Wereldkampioen Duitsland blijft onoverwinnelijk na een nipte zege tegen Tsjechië. Met nog drie matchen voor de boeg kunnen ze het WK-ticket al ruiken. Polen verloor met zware cijfers in Denemarken en Engeland won dankzij twee doelpunten van Harry Kane tegen hekkensluiter Malta.

Wereldkampioen Duitsland trok met het maximum van de punten naar Tsjechië en ook daar begon de Mannschaft uitstekend. Na amper vier minuten schoot Timo Werner de 0-1 op het scorebord. De Duitsers op rozen, maar de score verder uitdiepen lukte niet. In het slotkwartier kwam de thuisploeg meer opzetten en Vladimir Darida bracht met een beauty de Tsjechen zowaar langszij. De speler van Herta BSC pegelde de bal vanop twintig meter heerlijk in de winkelhaak.

Met het gelijkspel leken de bezoekers op een eerste puntenverlies af te stevenen. Maar zegt een aloud spreekwoord niet dat op het einde de Duitsers winnen? En jawel, zo ook in Tsjechië. Twee minuten voor tijd knikte Mats Hummels de 1-2 knap tegen de netten. Duitsland pakt 21 op 21 en blijft daarmee perfect op koers voor de groepswinst.

De tweede in de groep, Noord-Ierland, moest naar voetbaldwerg San Marino. Een makkelijke klus, en toch duurde het zeventig minuten vooraleer Josh Magennis de bezoekers op voorsprong kon brengen. Diezelfde Magennis scoorde ook de 0-2. Steven Davis trapte vanop de stip de 0-3 eindscore op het scorebord. Door de nederlaag van de Tsjechen zijn de Noord-Ieren steviger tweede. Met zestien punten volgen ze op vijf punten van leider Duitsland, maar hebben ze wel zeven punten voorsprong op Tsjechië. Ze hebben nog één punt nodig om de tweede plaats veilig te stellen en tegen wie spelen Noord-Ieren hun volgende kwalificatiematch? Jawel, Noord-Ierland-Tsjechië. Nog in groep C won Noorwegen met 2-0 van Azerbeidjan na goals van Joshua King en een owngoal van Rashad Sadygov.

Blamage voor Polen

In groep E was moest leider Polen naar Denemarken. En dat werd een dramatische avond voor Lewandowski en co. Na een kwartier bracht Thomas Delaney de thuisploeg op voorsprong en Andreas Cornelius verdubbelde nog voor de rust de voorsprong. In de tweede helft keken de leiders zelfs tegen een 3-0 achterstand aan na een goal van Nicolai Jörgensen. Tien minuten voor tijd maakte Christian Eriksen de blamage voor Polen compleet met de 4-0. Denemarken komt zo tot op drie punten van Polen, net als Montenegro, dat eerder op de avond simpel won in Kazachtstan met 0-3. Verder won Roemenië met 1-0 van Armenië.

Engeland wint ruim

Engeland ging als eerste in groep F op bezoek bij hekkensluiter Malta. De Maltezen hadden nog geen punten kunnen pakken in deze WK-voorronde, maar hielden zich in de eerste helft wel kranig overeind tegen het Engelse overgewicht (80% balbezit). Maar na acht minuten in de tweede helft brak Harry Kane dan toch de ban. Opmerkelijke statistiek: de spits van Tottenham scoorde nog nooit in augustus. En kijk, op 1 september stuwde hij zijn eerste van dit seizoen tegen de touwen. Kane scoorde in de negentigste minuut ook nog de 0-4 nadat ook Ryan Bertrand en Danny Welbeck de weg naar het net al hadden gevonden.

Engeland wordt op de hielen gezeten door Slovakije, dat thuis met het kleinste verschil won van Slovenië. Adam Nemec scoorde in de 81ste minuut het enige doelpunt. De Slovenen volgen in de stand op slechts twee punten van de Engelsen.

Ook Schotland is mathematisch nog in de running voor het WK-ticket. De Schotten gingen op bezoek bij Litouwen overtuigend winnen met 0-3. Stuart Armstrong, Andrew Robertsen en James McArthur zorgden voor de goals. In de stand volgt Schotland op zes punten van de leidersplaats.