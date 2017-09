Had u de nieuwe speaker van de Rode Duivels ook herkend?

Hij zit nog in zijn proefperiode, maar de Belgische Voetbalbond noemt zijn vuurdoop alvast zeer geslaagd. Christophe Stienlet (42), bekend van het kinderprogramma ‘Schuif Af’ én van het satirische ‘Foute Vrienden’, is goed op weg om de nieuwe speaker te worden van de Rode Duivels.

Een paar aandachtige kijkers hadden hem herkend tijdens de wedstrijd van België tegen Gibraltar, donderdagavond: een man met een microfoon aan de spelerstunnel die de supporters aanvuurde en met zijn krachtige stem de woorden van de analisten bij Karl Vannieuwkerke op Eén bijna overstemde. “Is dat Bartje van Schuif Af”, vroegen die kijkers zich af op ­sociale media. Ja, de speaker in het stadion van Standard in Luik was Christophe Stienlet, de man die jarenlang Arthurs neef Bartje speelde in Schuif Af het kinderprogramma met Ingeborg dat van 1990 tot 2006 op VTM liep. Stienlet is ook bekend van Foute Vrienden, het komische programma met de verborgen camera dat op 2BE te zien was.

Stienlet in Schuif Af, met Ingeborg en Arthur.

Geslaagd voor test

Volgens woordvoerder Pierre Cornez van de Belgische Voetbalbond was het debuut van Christophe Stienlet een test: “We hebben Christophe opgemerkt op een evenement van een sponsor van de Voetbalbond. Er was een rekrutering bezig voor ballen­rapers en Christophe deed de animatie. Hij deed dat zo goed dat we hem gevraagd hebben te testen als speaker voor de Rode Duivels. De wedstrijd ­tegen Gibraltar was zijn vuurdoop en we zijn zeer tevreden met zijn prestatie en de reactie van de supporters.”

En nu Cyprus

Op 10 oktober mag Stienlet opnieuw het beste van zichzelf geven tijdens de thuiswedstrijd tegen Cyprus. Daar zijn de omstandigheden anders, zegt woordvoerder Pierre Cornez: “De wedstrijd tegen Gibraltar was in het stadion van Standard, die tegen ­Cyprus is in het veel grotere Koning Boudewijnstadion.” Het is algemeen geweten dat het Koning Boudewijnstadion niet het gezelligste stadion is, vooral door de atletiekpiste rond het veld die de afstand met de supporters nog vergroot.

Als de tweede wedstrijd van Christophe Stienlet het succes van de eerste evenaart, wordt hij de speaker van de thuiswedstrijden van de Rode Duivels. Of liever: een van de speakers. “We hebben geleerd dat we het best met meerdere speakers werken, want een speaker is niet altijd beschikbaar. Stienlet is alvast zeer geschikt, want hij is tweetalig en zeer enthousiast.”

De woordvoerder geeft toe dat hij nog nooit van Christophe Stienlet had gehoord: het kinderprogramma Schuif Af kennen ze in Franstalig België niet. Stienlet zelf mag pas reageren na zijn tweede test.

De wedstrijd tegen Gibraltar lokte gemiddeld 1.243.512 kijkers op Eén, met om 22.34 uur een piek van 1.397.533 kijkers. Op de RTBF keken 754.000 fans.