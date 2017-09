Voetbalbond maakt einde aan speculatie over mogelijk nieuw contract bondscoach Martinez

De jongste dagen was er speculatie over een nieuw contract voor bondscoach Roberto Martinez. Het contract van de bondscoach loopt af na het WK 2018 in Rusland. Bart Verhaeghe, voorzitter van de technische commissie van de voetbalbond, is echter duidelijk: “De contractbesprekingen met de bondscoach zullen pas na het WK beginnen. Die materie behoort tot de bevoegdheden van de technische commissie en daar heb ik iets over te zeggen. We doen de besprekingen na het WK in alle rust en stilte. De bondscoach weet dat ook. Die afspraak is duidelijk met Martinez gemaakt.”