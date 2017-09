Is het Eurostadion nog nodig? Rode Duivels willen op tournee door heel België

Wat waren de Rode Duivels lovend over de sfeer in Luik. “Het was er leuker voetballen”, luidde het. En “het werkt intimiderend.” Ze zijn zelfs voorstander van een toer doorheen het land. Bart Verhaeghe krijgt zo onverwachte steun in zijn strijd tegen het Eurostadion.

Wat Toby Alderweireld ervan vond om op Sclessin te spelen? “Het voelde als een echte thuishaven. Het stadion zat vol, de sfeer was top. Intimiderend voor de tegenstander en je gaat er zelf beter van spelen. Op de Heizel doen de fans ook hun best, alleen heb je daar die piste en is het lastig. Hier is het fantastisch. Dit stadion heeft alleen maar voordelen.”

Mousa Dembélé bevestigde: “De Heizel heeft iets, maar ik hou toch meer van dit soort stadions, waar iedereen dicht op mekaar zit. Te vergelijken met Wembley en White Hart Lane? Misschien wel ja. Op Wembley is de sfeer best goed, maar op White Hart Lane zitten de fans dichter tegen het veld, dat kan je moeilijk nabootsen.”

Ook aanvoerder Eden Hazard was lovend. “Sclessin is een echt voetbalstadion. Zonder die piste voel je de steun van de fans voor driehonderd procent.”

Road trip

Dat de spelers in hun nopjes waren, merkte ook de bondscoach. “Ik zag hen genieten”, zei Roberto Martinez. “The stadium was lifted by the crowd. De sfeer heeft onze prestatie positief beïnvloed. Zeker na de gebeurtenissen van deze week (de spelers sloten een akkoord over lagere premies, nvdr.) mogen onze spelers zich echte voetbalambassadeurs noemen. Dat betekent dat we heel het land kunnen afreizen om overal te gaan spelen en voetbalfeestjes te bouwen.”

Ho maar, wacht even. De voetbalbond deed er net alles aan om de volgende thuismatch – op 10 oktober tegen Cyprus – weer in het Koning Boudewijnstadion te spelen, nadat de stad Brussel lang dwarslag. Verloren moeite dus. Ook de spelers zijn fan van zo’n road trip.

Hazard: “We moeten dit vaker doen, ja. Het is altijd goed om eens van locatie te veranderen.” Alderweireld: “Rondtoeren? Dat zouden we liever hebben, ja. Het is niet aan ons om dat aan te kaarten, maar iedereen zag dat dit een topavond was. Dat wordt niet vergeten.” En Romelu Lukaku: “We hebben in België goeie stadions, zoals in Gent, Luik, Brugge en Anderlecht. Waarom er geen gebruik van maken? Ik denk ook aan de fans: niet iedereen krijgt de kans om ons te zien. Ik denk dat we op verschillende locaties moeten spelen, om een betere band te creëren met de fans.”

Top voor sponsors

Nogmaals: ho maar. En het Euro­stadion dan, dat de vaste thuishaven moest worden voor de nationale ploeg? Is daar dan geen nood meer aan? Bart Verhaeghe, ondervoorzitter van de voetbalbond, is alvast blij met de uitspraken van de spelers. In zijn strijd tegen het Eurostadion – voor welke motieven dan ook – verkondigt Verhaeghe al jaren dat een nationaal stadion in (of rond) Brussel overbodig is en dat het beter is om uit te wijken naar de andere grote steden.

Heeft hij dus geluk dat hij nu plots gerugsteund wordt door de Duivels. Het Eurostadion zal voor de sponsors top zijn, dat sowieso. Maar het zal ook qua beleving top moeten zijn, om de spelers te overtuigen. Áls het er al komt.