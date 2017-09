Daarom klaren de Rode Duivels zondag al de klus en mogen we naar het WK

Voorspellingen in het voetbal zijn gevaarlijk, maar zoals de kaarten er nu voorliggen, zien we weinig redenen waarom het zondag in Griekenland kan mislopen. De Rode Duivels stromen over van vertrouwen en ook bondscoach Roberto Martinez droomt stiekem van een wilde feestnacht in Athene.

Eden Hazard is fit

Starten doet hij niet, want dat is zo afgesproken met Chelsea-coach Antonio Conte. Maar als de nood hoog is, kan Eden Hazard zondag als superjoker worden ingebracht. “Hij had vrijdagochtend wel wat spierpijn, maar ik vond hem indrukwekkend in zijn bewegingen tegen Gibraltar”, zegt Martinez. “In zijn draaibewegingen, zijn versnellingen, zijn stop-start leek hij heel scherp. Zaterdag beslissen we of hij zondag speelt.”

Fellaini kan oorlog maken

Marouane Fellaini liet met een lichte blessure België-Gibraltar aan zich voorbijgaan, maar Big Fella is wel klaar voor de dienst in Griekenland. In een wedstrijd die zonder twijfel potig belooft te verlopen, kan de middenvelder met zijn duelkracht een waardevolle pion zijn. De geschorste Axel Witsel wilde bij de groep blijven, maar hij werd door Roberto Martinez naar huis gestuurd. Martinez roept ook geen vervanger op, want Mousa Dembélé viel donderdag goed in en Fellaini is fit voor zondag.

“Ik was heel blij met Marouanes training vrijdag”, zegt Martinez. “Zijn mentaliteit was uitstekend en fysiek verliep alles naar wens. Hij voelde niks en dat is een opsteker voor ons. We wisten van in het begin dat de twee sleutelmatchen die in Griekenland en Bosnië zouden worden. Dat zijn de matchen waar we nu voor staan. Zondag wordt een fantastische match in een stadion met een vijandige sfeer.”

Transferzorgen zijn opgelost

Nacer Chadli, Divock Origi en Kevin Mirallas zaten tijdens België-Gibraltar op de tribune omdat ze transferzorgen hadden. En ook al was Origi de enige die effectief van club veranderde, Martinez gelooft dat de andere vier (met ook nog Thomas Vermaelen en Leander Dendoncker) niet bij de pakken blijven zitten na een misgelopen transfer.

“Sommigen stonden vrijdagochtend op met een kater. Dus was ik opgelucht dat Nacer, Kevin en Thomas scherp trainden. Hun situatie is misschien niet opgelost, maar ze hebben nu duidelijkheid tot januari. De groep denkt alleen nog aan Griekenland en het zit weer goed in de hoofden.”

Het geloof is groot

“Er is een enorm geloof in een goeie prestatie zondag”, gaat Martinez verder. “We hebben deze wedstrijd nodig om te weten waar we staan met het oog op het WK. Griekenland thuis is zwaar. De Grieken zijn één van de meest intense tegenstanders in het Europese voetbal. Ze doen me bijna aan Zuid-Amerikanen denken. We moeten niet te veel denken aan techniek en tactiek, we moeten zondag vooral mentaliteit tonen. Maar de wedstrijd tegen Gibraltar toonde dat iedereen voor elkaar wil werken en er geen egoïsme is. Zondag mogen we niet speculeren niet op een gelijkspel, want in 99 procent van de gevallen verlies je dan.”