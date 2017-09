Thibaut Courtois maakt op heerlijke manier bekend dat Costa blijft

Niemand die er voor deze transferperiode een stuiver op inzette dat Diego Costa bij Chelsea zou blijven. De Spaanse goalgetter was overbodig in de plannen van Chelsea-trainer Antonio Conte en werd de hele zomer aan verschillende clubs gelinkt. Maar een overgang kwam er niet. Ook niet na Transfer Deadline Day gisteren in Engeland en vandaag in Spanje. Dat maakte ploegmaat Thibaut Courtois bekend met een heerlijke tweet.

“Se queda”, schreef de doelman met een foto van hem en de spits. Een grappige verwijzing naar de tweet van Gerard Piqué, die aankondigde dat Neymar bij Barcelona zou blijven... Maar enkele weken later was hij weg naar PSG. Tot nader order is Costa nog altijd een speler van Chelsea.