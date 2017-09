Björn Engels lucht zijn hart na vertrek bij Club Brugge: “Ik was het plezier in voetbal kwijt”

Een jaar nadat hij op een zucht van zijn droomtransfer naar de Premier League stond, is Björn Engels (22) verkocht door Club Brugge. Niet naar Engeland, wel naar de Belgenkolonie van Besnik Hasi bij Olympiakos. De duurste verdediger uit de geschiedenis van de Griekse kampioen is dolblij, ook dat hij eindelijk zijn hart kan luchten. “Vorig jaar was ik zo gefrustreerd...”