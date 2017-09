Antwerpse agenten belaagd door groep jongeren op Turnhoutsebaan

Twee agenten van de Antwerpse politie zijn vrijdagavond lichtgewond geraakt na een incident op de Turnhoutsebaan. De agenten trokken hun wapen nadat ze bijna van de weg werden gemaaid door een vrouwelijke autobestuurster, waarop de agenten belaagd werden door enkele jongeren.

Twee agenten per fiets zagen vrijdagavond omstreeks 19 uur een wagen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout rijden die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. De inspecteurs wilden de wagen doen stoppen, maar de bestuurster van de wagen dacht daar anders over en probeerde op de agenten in te rijden. De agenten konden echter wegspringen en trokken hun wapen terwijl de wagen een zijstraat inreed en daarbij straatinfrastructuur beschadigde.

Meteen daarop werden de agenten belaagd door enkele jongeren, zo vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De twee agenten trommelden meteen bijstand op. Een groep jongeren was echter niet onder de indruk en er werden harde klappen uitgedeeld. Een fiets van een van de agenten liep ook schade op. Toen de extra agenten ter plaatse kwamen, waren de belagers echter al gevlucht.

De vrouwelijke bestuurster en twee bijzitters van de wagen werden wel voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor.

Over de identiteit van de belagers kon politiewoordvoerder Wouter Bruyns nog niets kwijt. “We tillen heel zwaar aan het incident. Geweld tegen de politie kan niet”, aldus Bruyns.