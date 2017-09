Verlaat sterkhouder Lior Refaelov Club Brugge dan toch nog?

Club Brugge-middenvelder Lior Refaelov (31) is momenteel in Israël met de nationale ploeg die het vanavond in eigen land opneemt tegen Macedonië. Maar of hij nog zal terugkeren naar Club was gisteravond hoogst onzeker.

Club Brugge en Maccabi Tel Aviv voerden immers onderhandelingen tegen de deadline voor de Europa League-spelerslijst. Die moest afgelopen nacht binnen zijn. Voor transfers is er in Israël tijd tot en met dinsdag 5 september. Refaelov zelf was gisteren in twijfel over zijn toekomst. Hij voetbalt sinds 2011 bij Club en heeft een juwelierszaak in Brugge, maar hij kan aan mooie voorwaarden terugkeren naar zijn thuisland en er mogelijk zijn carrière afsluiten. Refaelov was bovendien ontgoocheld toen hij voor de Europese return in Athene op de bank zat.

Maccabi Tel Aviv is deze zomer erg actief op de Belgische markt. Ze huren al Tino-Sven Susic van Racing Genk en Ofir Davidzada van AA Gent.