Wordt Waasland-Beveren de volgende Belgische club in buitenlandse handen?

Enkele aandeelhouders van de Oost-Vlaamse club willen hun aandeel in de club verkopen en hebben het sportmanagementkantoor Stirr Associates ingeschakeld om kopers te zoeken. De gesprekken lopen en er zijn een aantal valabele kandidaten, vooral uit het buitenland.

Toen de huidige aandeelhouders in de club stapten zat Beveren in financiële nood. Maar ze hebben geïnvesteerd, orde op zaken gesteld en door de verkoop van Zinho Gano zijn ze nu schuldenvrij. Enkele aandeelhouders vinden dat nu de tijd rijp is om de fakkel door te geven en willen verkopen aan een juiste prijs. In 1B is ook Westerlo nog steeds op zoek naar een (buitenlandse) overnemer.