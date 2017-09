Hoe de Grieken de Rode Duivels tijdens én voor de match zullen proberen intimideren

Zondagavond kunnen de Rode Duivels zich in Griekenland verzekeren van kwalificatie voor het WK 2018, maar het thuisland zal erg ver gaan om het niet zover te laten komen. De Grieken zullen proberen het Belgische team zo fel mogelijk te intimideren door hen te laten opwarmen voor de vijandige spionkop en zo agressief mogelijk te spelen. Alles om de Belgen niet in hun spel te laten komen.

U leest het goed: de Rode Duivels zullen zondagavond in Griekenland niét opwarmen voor de 1.100 meegereisde Belgische fans, wel voor de Griekse spionkop. In Griekenland kiest het thuisteam ‘uit bijgeloof’ namelijk steeds de rechtse kant van het veld om zijn opwarming te doen. Dat heeft de Griekse bond ook medegedeeld aan de Belgische bond, waarop beslist werd akkoord te gaan met het verzoek van de gastheer.

Waarop dat Griekse ‘bijgeloof’ precies gebaseerd is, is niet duidelijk. Maar wat ze zeker niet erg zullen vinden is dat dit de bezoekers in het Georgios Karaiskákisstadion van Olympiakos verplicht op te warmen voor de vijandige spionkop. De Belgen zullen vlak voor de Griekse harde kern, zo’n 5.000 à 6.000 man sterk, hun focus moeten proberen vinden terwijl ze volop verwenst worden door de harde kern van de Grieken.

Deze luidsprekers moeten het effect van de Griekse harde kern nog versterken als ze de Belgen proberen te intimideren. Foto: Wim Conings in Athene

Luidspekers om effect te versterken

In het stadion is alles erop voorzien om het effect van die harde kern zo groot mogelijk te maken. Vergeet de megafoons van de Belgische capo’s, in Griekenland zijn er over de ganse lengte van de tribunes achter beide doelen luidsprekers voorzien die richting de fans staan. Kwestie van die duizenden mensen allemaal mooi hetzelfde te doen zingen en nog net dat ietsje meer intimiderend te laten zijn.

De Griekse fans zijn zo hevig dat er slag om slinger wel rellen zijn. Supporters die het veld oplopen, mensen die spelers bekogelen met projectielen... het is hier vaste prik, zeker in het clubvoetbal. Om te verhinderen dat iemand wat het veld kan opgooien, hangen er om die reden netten achter de tribunes van de harde kern van de Grieken... en van de bezoekers uit België. De Belgische fans worden weggestopt in een hoekje van het stadion, in gate 26 en 27. Het stadion is zo ingericht dat Griekse fans tegenkomen niet mogelijk zal zijn.

Dit is het uitzicht dat de Belgische fans zullen hebben vanuit hun vak. Foto: Wim Conings in Athene

Grieken zullen weer op en over het randje gaan

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zullen de Grieken de Rode Duivels zo agressief mogelijk aanpakken. Op en soms ook over het randje, alles om de Belgen niet in hun spel te laten komen. “Dat agressieve spel zit nu eenmaal in ons DNA”, zegt de Griekse voetbaljournalist Antonis Oikonomidis. “In Griekenland tellen maar twee dingen: winnen en er alles aan doen om te winnen. Hoe je wint, maakt niet uit. Ik hoop alleszins dat ze de Belgen zo agressief mogelijk aanpakken, anders maken ze geen kans.” In de heenmatch in Brussel spaarden de blauwhemden de Belgische enkels al niet, met hier en daar een ronduit vuile overtreding. Het resulteerde uiteindelijk in twee rode kaarten... én een puntje voor de Grieken.

Het belooft dus hoe dan ook een hete avond te worden in Athene. Dat mag u ook letterlijk nemen, want de Rode Duivels zullen er geconfronteerd worden met erg hete temperaturen. Voor zondag is er 35 graden voorspeld, al wordt de wedstrijd gelukkig pas om 21u45 plaatselijke tijd gespeeld. Maar ook de afgelopen dagen nog was het rond dat tijdstip puffen geblazen, met temperaturen die nog steeds rond de 27 graden schommelden. Ongetwijfeld een voordeel voor de thuisploeg, die gewend is te spelen in een dergelijke hitte.