Gelekte video van schietpartij tussen politie en criminele bende gooit je in het midden van de actie Video: YouTube

Een schietpartij tussen een criminele bende en de Mexicaanse politie ging er bijzonder spectaculair aan toe. Dat bewijzen de gelekte camerabeelden van politieagent Carlos Alejandro Cruz Rangel. De video gooit ons in het midden van het vuurgevecht, met erg straffe beelden tot gevolg.

De agenten werkten samen met het leger om de bende te overmeesteren. De gewapende mannen hadden in de Mexicaanse staat Chihuahua drie agenten ontvoerd en wilden zich niet zomaar laten vangen.

Het gelekte fragment kwam donderdag op YouTube terecht en is inmiddels al meer dan honderdduizend keer bekeken. Gedurende de hele video valt de kogelregen te horen terwijl agent Rangel iets roept naar zijn collega’s. “Spaar je munitie, spaar je munitie”, laat hij weten.

Volgens lokale media werden de drie agenten na de schietpartij bevrijd. Ze hebben geen verwondingen opgelopen. De daders probeerden nadien zo snel mogelijk te vluchten. Of er al arrestaties hebben plaatsgevonden, is voorlopig onduidelijk.

In de wagens van de bende vond de politie werd duidelijk dat ze nog veel meer wapens in hun bezit hadden. Twee voertuigen, verscheidene wapens en een heleboel kogels werden in beslag genomen.