Ongeval met vluchtmisdrijf kost het leven aan jonge vrouw

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent -

In de Waalse gemeente Ciney zijn vrijdagnacht twee voetgangers aangereden door een voertuig. Een vrouw, geboren in 1993, kwam daarbij om het leven, een man, geboren in 1984, raakte zwaargewond. De chauffeur reed na het ongeval gewoon door, maar de politie zou een verdachte op het spoor zijn.