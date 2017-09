Watford verhuurt Amrabat aan Leganés

Nordin Amrabat (links) Foto: Action Images via Reuters

De Marokkaanse middenvelder Nordin Amrabat voetbalt de rest van het seizoen in de Spaanse Primera Divisíon voor Leganés. De 30-jarige Amrabat wordt verhuurd door Premier League-club Watford.

Amrabat, in het verleden actief bij VVV-Venlo (2007-2008), PSV (2008-2011), Kayserispor (2011-2012), Galatasaray (2012-2014) en Malaga (2014-2016), speelde sinds januari 2016 in totaal 48 wedstrijden voor de club van Christian Kabasele. Amrabat kwam ook al 35 keer in actie voor Marokko en scoorde daarin vier keer.

Leganés won zijn eerste twee wedstrijden dit seizoen en staat zo verrassend mee aan kop in de Primera Division.