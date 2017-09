Gentse politie kan gewapende inbreker op heterdaad betrappen en arresteren

Gent - Een indrukwekkende politiemacht heeft zaterdagvoormiddag een inbreker op heterdaad kunnen betrappen en arresteren. De man was gewapend terwijl hij binnendrong in een woonst in de Brusselsepoortstraat in Gent. Dat meldt de politie aan de redactie van de Gentenaar.

Opschudding in de Brusselsepoortstraat: maar liefst vijf combi’s en een anoniem politievoertuig blokkeerden er de straat. “Er was een inbraak aan de gang”, klinkt het bij de lokale politie, “we hebben de man kunnen vatten.”

Een bewoner heeft de politie gebeld, die is dan meteen in groten getale ter plaatse gekomen om de man te arresteren. De straat is overigens nog steeds afgesloten, het onderzoek loopt.